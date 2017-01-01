回顾2016年前端市场，可谓如火如荼。各种前端的框架/库层出不穷，给大家带来方便的同时，也使得前端开发人员面临更多的学习成本。

2017年的前端会有怎样的变化呢？

一、微信小程序

微信小程序

微信小程序是一种可以媲美原生app的“app”，上市当天便在业内引起较大轰动。其实早在小程序之前也有百度轻应用这样的产品，很遗憾并未做起来。

究竟小程序会爆发多大的威力，我们拭目以待。但是可以肯定的是，一定会催生大量的小程序开发人员。而小程序用到的开发语言，就是我们前端的Javascript。相对于其他开发人员，这也是前端开发的一波红利。

二、Vue.js

Vue.js

是一个构建数据驱动的 web 界面的渐进式MVVM框架。Vue.js 的目标是通过尽可能简单的 API 实现响应的数据绑定和组合的视图组件。它只聚焦视图层，是一个构建数据驱动的Web界面的库。通过简单的API（应用程序编程接口）提供高效的数据绑定和灵活的组件系统。

它有如下优点：

1.轻量级的框架

2.双向数据绑定

3.指令

4.插件化

作为一个国产框架，又做的如此优秀，这里强烈推荐大家学习使用该框架。

三、React

React

React 起源于 Facebook 的内部项目，因为该公司对市场上所有 JavaScript MVC 框架，都不满意，就决定自己写一套，用来架设 Instagram 的网站。React 的设计思想极其独特，属于革命性创新，性能出众，代码逻辑却非常简单。所以，越来越多的人开始关注和使用，认为它可能是将来 Web 开发的主流工具。

和Vue有点类似，React采用特殊的JSX语法，Vue.js在组件开发中也推崇编写.vue特殊文件格式，对文件内容都有一些约定，两者都需要编译后使用。

区别于Vue.js使用的是DOM模板，而React依赖Virtual DOM。React采用的Virtual DOM会对渲染出来的结果做脏检查。

四、es6

es6

ECMAScript 6.0（简称ES6）是JavaScript语言的下一代标准，已经在2015年6月正式发布了。它的目标，是使得JavaScript语言可以用来编写复杂的大型应用程序，成为企业级开发语言。相对于es5它有如下特点：

箭头函数

字符串

解构

模块

参数

类

等等重大变革……

你可以简单理解es6相对于es5，犹如css2.0相对于css3.0。虽然es6还不能做到所有浏览器都支持，但这或许也不影响你开始学习它。

五、支付宝小程序

支付宝小程序

无独有偶，支付宝也将推出小程序（其实其团队内部已经好几个产品是基于支付宝小程序开发的了）。如果说微信小程序能够让前端翻了天，那我们也相信支付宝小程序也会是一股强大的力量。让我们持续关注吧。

六、Electron

Electron

Electron 提供了一个实时构建桌面应用的纯 JavaScript 环境。简单来说，你可以使用Electron 来写一个桌面程序。比如：一个可以运行在windows上的百度云软件。

高兴的是，现在electron支持window 7和之上版本,osx 10.9之后,Linux等等，各个平台大部分几乎都做到了支持。