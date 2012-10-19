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全部评论 / 214
能不能 提供模板下载啊 太漂亮了。
很抱歉哦，目前主题现在还在优化当中，完善后会放出下载地址的，尽请期待。
测试
测试
的确不错，这个功能强
我来体验下，哈哈。
我第一次来 我是第一次来 我真的是第一次 我很老实的告诉你我真的是第一次来
太喜欢你的站点了，实在是忍不住加了你的链接…
感谢你的大爱
换个链接吧～
你的主题很漂亮，是你自己做的么？
是的，还有很多细节需要优化，多多支持啊
嗯嗯 加个QQ吧 308424421
只有4层嵌套？这个模版是你自己做的？做模版好麻烦的样子啊，我最怕麻烦了。。。
是的，现在只有4层嵌套，位置不是很够，看看以后有没有好的解决方案，你有好的建议？这个模版是自己做的，刚刚认识wordpress，就一边制作一边学习，也不会很麻烦，并且在你制作的过程中还能感受到成就的快感，相当的不错！
我也才接触wordpress2个月、自己做主题能学到东西这个是真的 看看有没有时间折腾吧 4层嵌套这个我也没什么好方案额 还是得找找大神才行 哈哈
嗯，如果以后有什么问题，我可以帮得上的，可以联系我，一起交流探讨 :smile:（嵌套的问题现在暂时可以用“引用”来解决下）
前来瞻仰大神。
言重了， 只是个小站而已，不过很感谢大家的支持，希望可以写多点对大家有用的东西出来，可以和大家一起交流
很不错哦。支持一下。喜欢这个主题，橙色很PP哈。
果然很牛逼啊 我的上线2个多月了 中间各种插曲 这次pr更新没能赶上 而且你的google收录还没100 pr怎么这么高 google的门槛低了吗
用户体验是很重要的，而且没有质量也是很大的因素吧。seo方面我是新人，呵呵
嗯 用户体验很重要 现在正在这方面努力 很喜欢你的这个主题的说 我也想另外買个主题 不知道你有什么好推荐的吗
wordpress这个我也是刚刚接触不久，所以这方面我也没什么好的推荐，但是我感觉买的主题不如自己做的主题，付费主题一般网上很多人在用，虽然很漂亮很大气，但没有自己网站的风格特点，这一点上用户体验就不是很好。其实制作一个主题不难，很多问题在网上都可以找得到答案的。如果自己制作主题有困难，建议拿现有的比较好的模版进行修改。
很不错。。我喜欢。。设计的很好。。。真的不错。。
可以友链不？
网站布局有点小问题，当浏览器出现水平方向滚动条的时候，拖动滚动条，注意看你右侧那部分，会出现错版的感觉。
感谢反馈，这个bug正在调试当中……很感谢你的告之。
配色和框架都很漂亮哦～
博主的站点很精致啊！！！
当分辨率低于你设定值时，横向滚动，右侧有点问题
当分辨率足够时，主体和边栏之间某些浏览器好像也有1点错位
非常感谢你的反馈，呵呵，新站就是问题多多，请以后多多支持了
我手机访问插件用的是WordPress Mobile Pack
博主，换友链不。长走访。
可以，已经加上了
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