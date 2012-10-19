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全部评论 / 217

  1. 来看看博主，博主文章不错，回访哦

    国外新鲜资讯 2012-10-19
    20

  2. 你网站标题是不是改了0 0

    大发 2012-10-19
    19
    1. Javin

      前几天修改了一下，感觉以前的定位比较狭窄。多一些思考就会想要多学习一些知识。

      1号杂工 Javin 2012-10-19

  3. 页面设计的真心不错,我也会不断的前来学习!也要做出好看的页面.

    曙光先森 2012-10-19
    18

  4. 关于顶部navigation 的overflow：hidden 属性，导致我无法看到下拉菜单。是博主故意而为的吗？max-width 的问题。

    Saint 2012-10-19
    17
    1. Javin

      这个都被你发现！是啊，由于某些原因，所以隐藏掉。

      1号杂工 Javin 2012-10-19

  5. 体验度非常高啊！给十分啦！

    确实不错 2012-10-19
    16

  6. 你的博客设计很完美，我看了超级喜欢，不错，加油！

    leeking博客 2012-10-19
    15
    1. Javin

      感谢支持！继续加油。

      1号杂工 Javin 2012-10-19

      1. 能否把你的主题分享一个出来，

        leeking博客 2012-10-19
        1. Javin

          暂不对外开放……抱歉哦

          1号杂工 Javin 2012-10-19

  7. 网站做的太漂亮了，看看自己的网站成丑小鸭了。。。

    heartsnote 2012-10-19
    14

  8. 喜欢你的小站，常交流。收藏。

    xrmt 2012-10-19
    13

  9. 难得国内能有这么好的设计师。

    闲情阅读 2012-10-19
    12

  10. 独立博客很不容易啊，坚持下去，加油。
    有空来我的小站回访一下哈。

    逛窑子 2012-10-19
    11

  11. 主题瞅着很好看，大气。我也是做前端的，希望可以聊聊。

    苦逼男 2012-10-19
    10
    1. Javin

      感谢认可，有什么指教吗？

      1号杂工 Javin 2012-10-19

      1. 指教谈不上，就是想请教，贵站的移动版：m.jiawin.com是怎么实现的？能否告知一二，谢谢。

        苦逼男 2012-10-19
        1. Javin

          是通过百度Site App设置

          1号杂工 Javin 2012-10-19

  12. 增加了不少功能，来体验下 :twisted:

    酷鸟 2012-10-19
    9

  13. 这个主题我喜欢，感觉眼前一亮。。

    牛逼思维 2012-10-19
    8

  14. 元旦快乐！

    2012-10-19
    7

  15. 新年快乐。

    大发 2012-10-19
    6

  16. 为什么rss不能订阅！！！！ :lol: :lol:

    ND 2012-10-19
    5

  17. 虽说是第一个来这里，不过觉得这站做的真不错。

    wmtimes 2012-10-19
    4
    1. Javin

      很荣幸得到你的认可 :smile:

      1号杂工 Javin 2012-10-19

  18. 博主的博客很漂亮，内容也很不错。我是前端菜鸟一枚，有空多提点提点！！感激不尽

    罗岚 2012-10-19
    3

  19. 博主的模板很好看

    沉枫静影博客 2012-10-19
    2
    1. Javin

      谢谢支持

      1号杂工 Javin 3小时前

  20. 很喜欢你的博客！我也正在深入关于前端的技术！ 换友链吗？欢迎访问成都网站建设 :lol: 有空像你学习。。 :smile:

    成都网站建设 2012-10-19
    1