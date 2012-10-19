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全部评论 / 217
来看看博主，博主文章不错，回访哦
你网站标题是不是改了0 0
前几天修改了一下，感觉以前的定位比较狭窄。多一些思考就会想要多学习一些知识。
页面设计的真心不错,我也会不断的前来学习!也要做出好看的页面.
关于顶部navigation 的overflow：hidden 属性，导致我无法看到下拉菜单。是博主故意而为的吗？max-width 的问题。
这个都被你发现！是啊，由于某些原因，所以隐藏掉。
体验度非常高啊！给十分啦！
你的博客设计很完美，我看了超级喜欢，不错，加油！
感谢支持！继续加油。
能否把你的主题分享一个出来，
暂不对外开放……抱歉哦
网站做的太漂亮了，看看自己的网站成丑小鸭了。。。
喜欢你的小站，常交流。收藏。
难得国内能有这么好的设计师。
独立博客很不容易啊，坚持下去，加油。
有空来我的小站回访一下哈。
主题瞅着很好看，大气。我也是做前端的，希望可以聊聊。
感谢认可，有什么指教吗？
指教谈不上，就是想请教，贵站的移动版：m.jiawin.com是怎么实现的？能否告知一二，谢谢。
是通过百度Site App设置
增加了不少功能，来体验下
这个主题我喜欢，感觉眼前一亮。。
元旦快乐！
新年快乐。
为什么rss不能订阅！！！！
虽说是第一个来这里，不过觉得这站做的真不错。
很荣幸得到你的认可
博主的博客很漂亮，内容也很不错。我是前端菜鸟一枚，有空多提点提点！！感激不尽
博主的模板很好看
谢谢支持
很喜欢你的博客！我也正在深入关于前端的技术！ 换友链吗？欢迎访问成都网站建设 有空像你学习。。
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