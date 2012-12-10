因为CSS3，动画将一切皆有可能

热火朝天的css3无疑吸引了很多前端开发者的眼球，然而在css3中的动画属性则是新功能中的主打招牌，说到css3的动画属性不得不让人想起这三个属性： Transform ﹑ Transition ﹑ Animation 。transform属性虽然看起来可以实现动画的效果，但本质其实是静态的，说白一点其实就是一个图形的变形工具；而transition属性是一个简单的动画属性，操作起来非常的简单；在这里主要为大家介绍Animations属性，这是个名副其实的动画属性，虽然官方也没有过多的介绍，只是简要的说明这个属性是transition属性的扩展，但功能可谓十分的强大，Animations可以定义多个关键帧以及定义每个关键帧中元素的属性值来实现复杂的动画效果。那么Animation可以做出怎样的动画呢？可以这么说吧，只要你有创意，你会折腾，那么将一切皆有可能。

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相信大家对这个属性也是比较了解的，所以也不过多的介绍其基础知识。不是很了解的话，可以在网上找一下基础知识，有很多相关的资料可以查阅。

在这里就跟大家说一下一个非常重要的标签： keyframes 。动画该怎么动？都全靠它了。keyframes的基本原理类似于flash的时间轴和关键帧，所以可以制作出很丰富的动画出来。看看简单的例子：

@keyframes demos{ from{transform:translate(0,0);} 20%{transform:translate(20,20);} 40%{transform:translate(40,0);} 60%{transform:translate(60,20);} 80%{transform:translate(80,0);} to{transform:translate(100,20);} }