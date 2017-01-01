新手设计师相较于资深设计师，后者技能更丰富且全面，很多人想要进阶资深却苦于培养新技能，笔者在经手不少视频动效项目后，对于技能进阶颇有心得。通常技能进阶的方向有如下两种：

钻研型，工作需求和自身特长强结合，原特长在工作中日益强大，影响力不断提高；

发散型，工作需求和自身特长有较大偏差，但经过努力让自己掌握了新技能，极大增强了职场的适应力和综合能力。

两者各有千秋，笔者则是在发散型的艰难道路上一路飞奔后，大量积累了视频剪辑和动效制作的经验，希望给走发散型道路的设计师助一臂之力。

我们的团队从“画报”开始，一个偏Loft感觉的照片分享app，到主打音乐MV的“企鹅MV”，最后到玩转动效的短视频app——“闪咖”，一路以来不断要求设计师的技能变得更加立体：设计能力从平面层次，提升到能稳定输出动效的层次，并且能够辅导新人去快速入门。

产品的功能形态不断变化

个人的能力值形态也不断立体化

然而我会告诉你，刚来的时候我只是个会PS和画插画的愣头青吗？

目前的闪咖是一款玩法新鲜的视频app，最初以表演为切入点，一直持续更新音乐，滤镜和动效等，为大家能更好的秀出自己而服务，尤其微信推出了10秒短视频功能后，引爆了一波刷爆朋友圈的短视频需求，所以，迫切要求闪咖的设计师能在动效设计上扛起重担。

那就是我们正在研究的手绘特效。

什么是手绘特效？我们简单看一些案例：

1. 苹果AppleWatch第一代中已经出现了在表屏上手绘图案传情的“调戏功能”，第二代有更多的加强；目前iPhone7之间也完全支持了，还增加了多种表达方式；手机的大尺寸和平板的使用也使得手绘特效在未来有更多的空间。

花样百出的iPhone短信涂鸦

AppleWatch表屏涂鸦特效

2.国内装扮功能较好的app诸如美拍，小咖秀，Snow等，其特效，滤镜，贴纸等功能都有先发优势，而手绘特效则鲜有触及，国内外几家大家熟悉的，如美图秀秀目前只支持在图片上涂鸦，Facebook尚在研究中无明显动作，Funimate等的视频涂鸦效果不佳。

美图秀秀（左）和Facebook（右）

Funimate

3.轻特效的操作方法简单，玩法多样，写字涂画，双击、单击、滑屏等，未来还可以延伸出更多特别的视觉效果。

在确定了大方向后，应该如何快速构建这一功能呢？经过研究发现，大部分手绘特效，都是由“粒子特效”为核心展开设计的，只要能够懂“粒子”，一切就迎刃而解。粒子特效乍看之下很复杂，但我有简单轻松的构建方法，能让特效零基础的设计师快速建立起粒子特效的设计能力！

下面我要开始严肃的讲解了。

设计师从0到1建立起粒子特效模块，至少需要哪些东西来支持呢？下面我以闪咖项目中，手绘特效功能的构建为案例，讲解建立它所需要的三大“齿轮”:

三大“齿轮”

齿轮一：提出设计方案，制作初级 demo 的能力——

AE CC – particular 粒子插件

AE可以制作大部分我们常见的特效，而“粒子特效”是里面一个相对来说比较高级的插件，我们可以在“效果”，“trapcode”里找到并打开“particular”进行制作，大部分网上下载的AE没有这个插件，需要单独去下载安装哦。

而使用这个粒子特效插件，可以做出的效果很多，我列举一个基本款：

流星

动态展示gif

其运动的轨迹也可自定义，具体的方法有兴趣研究可以私聊。不直接用AE和开发经行数据对接，是因为其参数过于庞大且复杂，每次提供相关参数就已经消耗了大部分精力和时间，所以对于设计师来说，仅用于制作特效demo的话就会轻松不少，但和开发对接参数可以另辟蹊跷，接下来就会讲到。

齿轮二：批量输出，并与开发对接数据的能力——

particle design

官方介绍:粒子特效设计是一款功能强大的粒子特效编辑器,目前只支持mac上使用。使用者之间有云端共享功能，可以自定义粒子上传，自定义背景，和编辑粒子的各种变化的方法。官网下载地址：https://71squared.com/particledesigner （需要花钱购买正版哦）参考下图可以快速认识到该软件的基本形态。

用我的话来说就是一个可以弥补AE过于复杂的数据对接，能和开发轻松对接粒子特效的参数的软件，还能超级轻松的做出如下粒子效果：

火花（左）和 下雨（右）

闪咖目前在做的特效有：

雪花（左） 星光涌现（中） 泡泡飞扬（右）

用它制作粒子效果非常便捷，只需要记住几点就可以融会贯通，我结合雪花飘散这个效果的制作过程来和大家解析：