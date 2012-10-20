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地址：http://www.dotnet120.com
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你好，能与贵站交换个链接吗？
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麻烦站长交换链接，俺也曾经是设计师呵呵，同样关注前端
本人也是一名前端爱好者，不知可否与贵站做个友链，您的已经添加
小站地址：BeyondWeb
求友链，贵站的链已在首页添加，真的非常喜欢你的博客~真心想交个朋友
可以交换个友链吗
非常喜欢你的站点，无论是交互设计还是用户体验都做的相当不错！希望能与你交换个友链，本站百度权重1，Alexa全球排名九千多，专注淘宝美工设计，以及淘宝用户体验。
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不知道能交换链接不，我这不是纯技术的博客，，
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M: 一群生活在网络圈的人
可以和贵站做个友链吗？
页面设计得还不错，“关于我”好像在哪见过
呵呵……好眼力。
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