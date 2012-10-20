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链接要求：行业相关性网站优先考虑，有良好的用户体验和口碑
链接申请：javin@jiawin.com，申请时注明【友链】

全部评论 / 77

  1. 九智·子明

    设计公司网站友情链接交换：http://www.xiangvi.com

    九智·子明 6天前
    20
  2. 九智·子明

    设计公司网站友情链接交换：http://www.nbrand.com.cn/

    九智·子明 3周前
    19
  3. Sniper007

    非常好的网站，支持。
    http://www.bidishi.com

    Sniper007 2012-10-20
    18
  4. (·̮̃·̃) ·幵ィ心

    http://www.ijisen.com/
    呵呵 网站很漂亮 特别是响应式 值得 学习

    (·̮̃·̃) ·幵ィ心 2012-10-20
    17
  5. .

    友链申请:
    aspnetjia:http://www.aspnetjia.com/
    谢谢

    . 2012-10-20
    16
  6. miller

    在线按钮样式生成器:http://buttoncssgenerator.com

    miller 2012-10-20
    15
  7. mlgb

    申请【友链】：
    微美设计：www.vemev.com
    谢谢

    mlgb 2012-10-20
    14
  8. sunny

    :arrow: :grin: :!: :?: :cool: :roll: :eek: :evil: :evil: :razz: :mrgreen: 哈哈

    sunny 2012-10-20
    13

  9. 以前用过你的板，现在更新了，更加高大上了，不知道现在升级的是什么价格。

    依旧东方情 2012-10-20
    12
    1. Javin

      这是觉唯平台自用主题，不出售哦。

      1号杂工 Javin 2012-10-20

  10. 过来讨个链接位置。。。

    ilikecss 2012-10-20
    11

  11. 基础前端资料站，www.58lou.com，后端前端完全独立开发，加个链接呗。。。

    星空 2012-10-20
    10

  12. 觉唯现在不交换链接了是吗？我网站正式运行8个月，PR值终于从0升到3了，过来碰运气看是否链接？

    郑力个人主页 2012-10-20
    9
    1. Javin

      暂不交换链接，抱歉。

      1号杂工 Javin 2012-10-20
    2. Javin

      做的不错，加油！

      1号杂工 Javin 2012-10-20

      1. 呵呵，没问题，我还会一如既往关注觉唯的。

        郑力个人主页 2012-10-20

  13. 想跟您交换一个友链。不知道合不合适。www.i-wordpress.cn。谢谢哈

    小生有礼 2012-10-20
    8

  14. 非常喜欢你们的主题，我的网站也是用wp，请抽空给我站提出建议。谢谢

    暴走html代码 2012-10-20
    7

  15. 科技网站大全 http://www.kejihai.com/ 免费收录科技博客，希望做个友情链接，谢谢。

    科技网站大全 2012-10-20
    6

  16. 改版了？主题做的非常漂亮，我都加了博主友链了，博主有时间来我这帮我看看
    蓝色树 http://www.lanseshu.com

    蓝色树 2012-10-20
    5

  17. 专注移动互联网投资，全方位、全身心为创业服务。

    国富福哈去 2012-10-20
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