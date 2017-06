pace.js – 网页自动加载进度条插件

之前有很多同学询问觉唯网站顶部的页面加载进度条是怎么实现的,页面的加载进度百分比,有时候获取是比较麻烦的,当然也可以利用一些优秀的JavaScript插件来实现,今天就为大家介绍这样子的一款插件: pace.js 。

在页面中引入Pace.js,页面就会自动监测你的请求(包括Ajax请求),在事件循环滞后,会在页面记录加载的状态以及进度情况。此插件的兼容性很好,可以兼容IE8以上的所有主流插件,而且其强大之处在于,你还可以引入加载进度条的主题样式,你可以选择任意颜色和多种动画效果(例如简约、闪光灯,MAC OSX,左侧填充,顶部填充,计数器和弹跳等等动画效果),如果你擅长修改css动画,那你就可以做出无限种可能性的动画,为你的网站增添个性化特色!

使用方法

引入Pace.js以及主题文件即可:

<head> <script src="/pace/pace.js"></script> <link href="/pace/themes/pace-theme-barber-shop.css" rel="external nofollow" rel="stylesheet" /> </head>

自定义配置

Pace.js会自动加载到页面中,不需要挂接到任何代码,会自动检测进度。如果你想做一些调整,你可以设置 window.paceOptions 来自定义配置:

paceOptions = { // Disable the 'elements' source elements: false, // Only show the progress on regular and ajax-y page navigation, // not every request restartOnRequestAfter: false }

你也可以将自定义设置放到 script 标签内,例如:

<script data-pace-options='{ "ajax": false }' src='pace.js'></script>

如果你使用 AMD 或者 Browserify 来加载模块的话,你可以通过这样子来设置(例如: start ):

define(['pace'], function(pace){ pace.start({ document: false }); });

使用API

Pace.js公开的API列表:

Pace.start :开始显示进度条,如果你不是使用 AMD 或者 Browserify 来加载模块的话,这个会默认执行。

:开始显示进度条,如果你不是使用 或者 来加载模块的话,这个会默认执行。 Pace.restart :进度条重新加载以及显示。

:进度条重新加载以及显示。 Pace.stop :隐藏进度条以及停止加载。

:隐藏进度条以及停止加载。 Pace.track :监测一个或者多个请求任务。

:监测一个或者多个请求任务。 Pace.ignore:忽略一个或者多个请求任务。

基本上大致使用方法就这些,还有其他的一些方法的使用,各位就前往到官网去查看更加详细的介绍。希望这个插件可以帮助到大家!

