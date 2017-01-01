釜势设计分享第二十期－潮流混合

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这期为大家分享一个

Ai制作潮流文字的技巧

非常简单但是很实用

做出来的东西也很漂亮

先来看看成品效果吧！

这种颜色效果比较潮

所而且视觉冲击力很强

所以比较适合轮播图（Banner）文字设计

毛绒效果也非常真实、细腻、可爱

这种效果的应用范围更广

比如在做卡通动物或毛绒玩具的时候

加上这种毛绒效果

会更加真实可爱

这种效果的重点是颜色的搭配哦～

好了

拿上一杯热饮

看下面的内容吧！

1、绘制文字路径

第一步

在Ai中新建一个1920*1080px的画布

第二步

使用“文字工具：T”输入你想要的文字

然后放大一些

（这里使用的是大小为370点文字）

最后选择一种你喜欢的字体

第三步

使用“画笔工具：N”或者“钢笔工具：P”

描绘出文字路径

这里也可以不使用电脑字体绘制

可以是自己绘制的形状

大家要灵活运用哦…

2、创建颜色

第一步

使用“椭圆工具：L”创建一个30*30px的圆形

然后复制出5个

从左到右填充颜色

色值分别为：

00D8FF

0554ED

CF4DFF

CF4DFF

8900C9

F9E853

第二步

复制出三个圆形

填充为三色渐变

第一个圆形三色渐变的色值

就是上一步创建的前三个颜色

第二个圆形三色渐变的色值

是上一步创建的后三个颜色

第三个圆形三色渐变的色值直接使用“吸管工具：I”

吸取第一个圆形的颜色

下面介绍一个小技巧

大家在Ai里面做东西的时候

想把一个渐变色中的一个颜色调整为

其他已有的颜色时

如果直接使用吸管吸取的话

那么渐变色就会变成纯色了

下面说一种快速改变渐变单色的方法

首先在渐变面板选择一个渐变滑块

然后选择“吸管工具：I”

最后按住“Shift键”在想要的颜色上点击就OK了

3、创建“混合形状”

第一步

把三个渐变圆形横向摆放

然后调整这三个圆形的图层顺序

左边的是第一层

中间的是第二层

右边的是第三层

第二步

选择“混合工具：W”

从左到右点击三个圆形

然后按住“Alt键”点击圆形

弹出“混合选项”面板

设置参数：

间距：指定的距离｜1px

4、创建混合字体

第一步

复制一个上一步制作的“混合形状”

然后选择“单个路径”

（不能选择多个路径哦～）

和复制的混合形状

最后选择对象>混合>替换混合轴

这样混合效果就做好了

剩下笔画的制作

重复这一步就可以了

如果觉得笔画的颜色不太好

可以使用“直接选择工具：A”

选择笔画路径上三个圆形中的任意一个圆

然后选择“选择工具：V”

旋转圆形

颜色就会改变了

5、制作毛绒效果

第一步

选择“混合工具：W”

然后按住“Alt键”点击笔画

弹出“混合选项”面板

设置参数：

间距：指定的距离｜20px

第二步

选择效果>扭曲和变换>粗糙化

设置参数：

大小：20%

相对

细节：100/英寸

平滑

好了，到这里就制作完成了

你学会了吗？

记得分享哦～

公众号ID：FushiDesign

源文件获取方法

公众号内回复： 潮流混合

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