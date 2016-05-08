正则替换回调函数 preg_replace_callback()—Unicode 转中文方法

在之前编写PHP工具类时，常用一个正则替换函数为 preg_replace()，加上正则修饰符 /e，就能够执行强大的回调函数，实现模板引擎编译（也就是字符串替换）。此方法经过多个项目的实验发现存在不足，例如：双引号被转义的问题。

经过文档的查询和学习发现可以使用另外一个正则替换回调函数 preg_replace_callback()，在此做个记录，参考方法如下：

$data = curl_menu(ACCESS_TOKEN, preg_replace("#\\\u([0-9a-f]+)#ie", "iconv('UCS-2', 'UTF-8', pack('H4', '\\1'))", $data));

替换如下：

function decodeUnicode($str){ return preg_replace_callback('/\\\\u([0-9a-f]{4})/i', create_function('$matches', 'return iconv("UCS-2BE","UTF-8",pack("H*", $matches[1]));'), $str); }