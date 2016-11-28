釜势设计分享第十六期－PS打造3D金属文字

大家好

这期给大家带来的是

一个文字美化的教程

主要是讲解Photoshop里面的3D功能

名字叫做

PS打造超写实金属文字

希望大家能够喜欢

相信大家都比较常用PS

但是里面的3D功能却很少使用

PS的3D功能还是很强大的

相比一些专业的三维软件

PS的3D功能即简单又方便

现在的设计领域

能掌握一种3D制作技能

是非常占优势的

好了

下面我们就开始今天的教程吧

冬天天气干燥

多喝热水少感冒

1、如何建立文本

在PS建立3D文本会出现一个提示错误，就是在文本转3D的时候会提示下图



这里使用的是Mac版的ps，大家可以试一下Win版的ps

下面先讲解正常的制作方法

然后讲出现上面问题的解决方法

第一步

首先在PS新建一个3500*2000px的画布

第二步

然后使用文字工具：T输入自己想要的文字

最好是使用圆角粗体文字

因为圆角文字做出来的最终效果会比较好

把文字写好之后需要调整文字大小和字符间距

字符间距要稍微宽一些

然后在图层面板的文字图层右击鼠标选择转换为形状

第三步

复制三个文字形状图层：Ctrl＋J

选择直接选择工具：A

在ps上方选择添加描边

描边为路径外描边

大小分别为：25pt、35pt、50pt

然后对所有路径图层分别执行3D>从所选路径新建3D模型

第四步

到这一步的时候可能会出现开始提到的错误

下面我们就讲解这种状况的解决方法

解决方法

使用AI制作出上面的路径图层

新建一个文字

在文字上面右键选择创建轮廓

然后原位置复制出三个文字Ctrl＋C，Ctrl＋F

分别添加25pt、35pt、50pt点外描边

然后分别执行对象>扩展外观

最后对每个扩展后的路径分别执行路径查找器的合并

导入到PS的方法

直接Ctrl＋C，Ctrl＋V就可以

PS会提示粘贴为什么

这里选择粘贴为：形状图层

第五步

在PS分别建完3D模型后

在图层面板选中所有形状图层

选择3D>合并3D图层

2、如何调整3D场景

第一步

在调整3D场景之前要先把PS的工作模式换为3D模式

这里会用到两个面板

一个是3D面板另一个是属性面板

首先要做的是把文字调整到一个合适的角度

在选择移动工具的时候

PS上方会出现3D模式

选择环绕移动3D相机

然后通过挪动鼠标就可以改变文字的角度

3、如何修改模型的形状

第一步

在3D面板选择“fushi”层

把属性面板的凹凸深度改为200px

把其它3个描边层修改为35px（这里可以多选，统一修改）

第二步

下面是调整模型棱角的弧度和形状

首先选择“fushi”层

在属性面板上方选择“盖子”按钮

并且调整斜面的宽度：5%、膨胀的强度：10%

调整等高线

选择等高线旁边的小三角

在弹出的窗口中选择预设为半圆

然后选择其它三个“描边图层”

调整斜面的宽度：20%、膨胀的强度：0%

等高线的预设为环形

4、如何调整模型的位置

第一步

调整模型的位置是使用窗口中的三维坐标

选择移动工具

这个三维坐标每个轴上都有三个功能

分别是移动、旋转、缩放

鼠标放在各个坐标轴上的不同位置会有提示

这里我们只用到“在z轴上移动”

为了提高移动准确率和方便

我们可以配合“俯视图”来调整模型位置

最后选择所有图层

在3D面板选项里选择“将对象移动到地面”

5、如何创建模型的材质

第一步

在3D面板选择“fushi前膨胀材质”

然后在属性面板点击漫射右边的选项卡

在选项卡中选择“编辑纹理”

点击“编辑纹理”后PS会自动打开一个PS文件窗口

在这个窗口添加一张沙粒的图片

并调整图片的色相饱和度

最后保存这个文件回到“3D金属文字”文件

下面这张图是我自己拍的一张照片

可以截取合适的部分用作材质

大家也可以在网上搜一些沙粒的图片

6、如何调整模型材质外观

第一步

在3D面板同时选择“fushi前膨胀、前斜面、后膨胀、后斜面材质”

然后在属性面板调整属性

镜像：RGB （139、101、9）

闪亮：50%

反射：20%

凹凸：3%

折射：1.3

第二步

在3D面板选择“fushi前材质”

然后在属性面板选择凹凸右侧的文件图标

在弹出的窗口选择载入纹理

载入名称“凹凸纹理.jpg”的图片

第三步

再一次选择凹凸右侧的文件图标

接着选择编辑UV属性

然后在弹出的窗口调整平铺的数值

UX:1

UY:0.31

第四步

在3D面板同时选择“fush前斜面、后膨胀、后斜面材质”

然后在属性面板选择凹凸右侧的文件图标

接着选择图片名称“凹凸纹理”纹理

7、如何创建模型挤压面的材质

第一步

在3D面板选择“fushi凸出材质”

在属性面板选择漫射右侧的图标

接着选择移去纹理

并调整下列数值

漫射：RGB（232、226、211）

镜像：RGB（153、151、137）

闪亮：20%

反射：20%

粗糙度：31%

凹凸：10%

折射：1.2

8、如何创建其它模型的材质

第一步

在3D面板同时选择其它模型的“前膨胀、前斜面、后膨胀、后斜面材质”

然后在属性面板选择漫射右侧的图标

接着选择移去纹理

改变下列数值

漫射：RGB（92、90、83）

镜像：RGB（170、168、152）

闪亮：50%

反射：20%

粗糙度：0%

凹凸：10%

折射：1.2

第二步

在3D面板同时选择描边模型的“凸出材质”

然后移去漫射的纹理

接着改变下列数值

漫射：RGB（228、183、63）

镜像：RGB（51、51、51）

闪亮：20%

反射：20%

粗糙度：0%

凹凸：10%

折射：1.2

9、如何设置场景灯光

第一步

在3D面板选择无限光1

在属性面板调整参数

强度：50%

柔和度：30%

可以通过移动工具调整灯光的照射方向

也可以通过属性面板调整数值来改变灯光方向

10、如何设置场景环境影响

第一步

在3D面板选择环境

在属性面板选择IBL右侧小图标

接着选择替换纹理

选取名称为“釜势－环境纹理”的图片

选取之后再次选择IBL右侧小图标

选择编辑纹理

在新打开的PS窗口调整色相饱和度，然后保存文件>关闭文件

最后调整IBL光的强度为50%

您可以使用移动工具移动环境纹理

11、如何渲染3D场景

第一步

在3D面板选择渲染按钮就可以渲染了

不过渲染时间比较长

如果在渲染过程中发现有的地方不对

可以直接按Esc键中止渲染

渲染完成后

在图层面板右击3D图层选择转换为智能对象

然后选择图像>调整图像大小

把图像调小一些

12、如何使用PS里面的调整图层

第一步

在PS里的调整图层是比较方便和实用的一种功能

因为在调整图像颜色的时候

如果直接添加效果不使用调整图层

那就会对原图造成改变

而且这种改变在关闭文件之后不能恢复

使用调整图层就不会对原图造成不可恢复的影响

而且可以保留调整的数值参数

首先在图层面板的下方

选择创建新的填充或调整图层

接着选择可选颜色

然后在属性面板调整下列数值

黄色

青色：9

洋红：6

黄色：13

黑色：3

绿色

青色：0

洋红：0

黄色：0

黑色：-80

青色

青色：0

洋红：0

黄色：0

黑色：-50

白色

青色：-15

洋红：15

黄色：20

黑色：-90

中性色

青色：-2

洋红：0

黄色：5

黑色：0

黑色

青色：-5

洋红：5

黄色：-20

黑色：5

第二步

下面在文字图层上面添加一个色阶调整层

并调整其属性值（27、1.03、231）达到提高对比度的效果

13、如何创建背景

第一步

在文字图层下面添加一个渐变填充层

调整渐变颜色

左：8f8e8e 中：ebeaea 右：8f8e8e

并调整渐变的角度

第二步

下面导入“闪光沙粒.png”放在文字图层的下方

并且调整图片的叠加模式为柔光

根据需要调整一下图片的颜色

第三步

再导入“星点.png”放在文字图层下方

并且调整图片的叠加模式为滤色

然后在图层上方添加一个色相饱和度调整图层

调整参数

色相：45 饱和度：－61

第四步

导入“溅射火花.png”放在文字图层下方

并且调整图片的叠加模式为滤色

透明度降低到62%

然后在图层上方添加一个色相饱和度调整图层

调整参数

色相：22 饱和度：－6

14、如何创建反射点光

第一步

选择画笔工具，在笔刷库里选择想要的笔刷样式

打开画笔面板：F5

调整画笔笔尖形状>间距：17%

形状动态>大小抖动：24% 角度抖动：50%

然后新建一个图层在所有图层之上

改变叠加模式为叠加

调整前景色为#d6d6d6

最后在文字比较亮的部分添加点光

第二步

下面添加一个渐变映射调整图层

调整图层的叠加模式为柔光

透明度降低到15%

在属性面板调整渐变颜色

左：997ab5 右：be6e16

大家可以试着使用其他颜色

到这里这期的教程就讲完了

大家有没有收获呢？

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