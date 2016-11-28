釜势设计分享第十六期－PS打造3D金属文字

分类栏目：用户体验 - 视觉设计

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发布于 4条评论

大家好

这期给大家带来的是

一个文字美化的教程

主要是讲解Photoshop里面的3D功能

名字叫做

PS打造超写实金属文字

希望大家能够喜欢

相信大家都比较常用PS

但是里面的3D功能却很少使用

PS的3D功能还是很强大的

相比一些专业的三维软件

PS的3D功能即简单又方便

现在的设计领域

能掌握一种3D制作技能

是非常占优势的

好了

下面我们就开始今天的教程吧

冬天天气干燥

多喝热水少感冒

1、如何建立文本

在PS建立3D文本会出现一个提示错误，就是在文本转3D的时候会提示下图

屏幕快照 2016-11-22 上午11.15.22
这里使用的是Mac版的ps，大家可以试一下Win版的ps

下面先讲解正常的制作方法

然后讲出现上面问题的解决方法

第一步

首先在PS新建一个3500*2000px的画布

640

第二步

然后使用文字工具：T输入自己想要的文字

最好是使用圆角粗体文字

因为圆角文字做出来的最终效果会比较好

把文字写好之后需要调整文字大小字符间距

字符间距要稍微宽一些

然后在图层面板的文字图层右击鼠标选择转换为形状

屏幕快照 2016-11-22 下午1.42.07

第三步

复制三个文字形状图层：Ctrl＋J

选择直接选择工具：A

在ps上方选择添加描边

描边为路径外描边

大小分别为：25pt、35pt、50pt

然后对所有路径图层分别执行3D>从所选路径新建3D模型

屏幕快照 2016-11-22 下午8.14.44

第四步

到这一步的时候可能会出现开始提到的错误

下面我们就讲解这种状况的解决方法

解决方法

使用AI制作出上面的路径图层

新建一个文字

在文字上面右键选择创建轮廓

然后原位置复制出三个文字Ctrl＋C，Ctrl＋F

分别添加25pt、35pt、50pt点外描边

然后分别执行对象>扩展外观

最后对每个扩展后的路径分别执行路径查找器合并

导入到PS的方法

直接Ctrl＋C，Ctrl＋V就可以

PS会提示粘贴为什么

这里选择粘贴为：形状图层

屏幕快照 2016-11-22 下午8.43.52

第五步

在PS分别建完3D模型后

在图层面板选中所有形状图层

选择3D>合并3D图层

屏幕快照 2016-11-22 下午9.24.19

2、如何调整3D场景

第一步

在调整3D场景之前要先把PS的工作模式换为3D模式

这里会用到两个面板

一个是3D面板另一个是属性面板

首先要做的是把文字调整到一个合适的角度

在选择移动工具的时候

PS上方会出现3D模式

选择环绕移动3D相机

然后通过挪动鼠标就可以改变文字的角度

屏幕快照 2016-11-22 下午10.18.27屏幕快照 2016-11-22 下午10.32.03

3、如何修改模型的形状

第一步

在3D面板选择“fushi”层

把属性面板的凹凸深度改为200px

把其它3个描边层修改为35px（这里可以多选，统一修改）

屏幕快照 2016-11-22 下午10.48.57

屏幕快照 2016-11-22 下午10.51.17

第二步

下面是调整模型棱角的弧度和形状

首先选择“fushi”层

在属性面板上方选择“盖子”按钮

并且调整斜面的宽度：5%、膨胀的强度：10%

调整等高线

选择等高线旁边的小三角

在弹出的窗口中选择预设为半圆

然后选择其它三个“描边图层”

调整斜面的宽度：20%、膨胀的强度：0%

等高线的预设为环形

屏幕快照 2016-11-22 下午11.16.35

屏幕快照 2016-11-22 下午11.22.45

4、如何调整模型的位置

第一步

调整模型的位置是使用窗口中的三维坐标

选择移动工具

这个三维坐标每个轴上都有三个功能

分别是移动、旋转、缩放

鼠标放在各个坐标轴上的不同位置会有提示

这里我们只用到“在z轴上移动”

为了提高移动准确率和方便

我们可以配合“俯视图”来调整模型位置

最后选择所有图层

在3D面板选项里选择“将对象移动到地面”

屏幕快照 2016-11-22 下午11.44.27屏幕快照 2016-11-22 下午11.45.05

5、如何创建模型的材质

第一步

在3D面板选择“fushi前膨胀材质”

然后在属性面板点击漫射右边的选项卡

在选项卡中选择“编辑纹理”

点击“编辑纹理”后PS会自动打开一个PS文件窗口

在这个窗口添加一张沙粒的图片

并调整图片的色相饱和度

最后保存这个文件回到“3D金属文字”文件

屏幕快照 2016-11-23 下午2.15.34

下面这张图是我自己拍的一张照片

可以截取合适的部分用作材质

大家也可以在网上搜一些沙粒的图片

屏幕快照 2016-11-23 下午2.16.44屏幕快照 2016-11-23 下午3.48.15屏幕快照 2016-11-23 下午3.54.05

6、如何调整模型材质外观

第一步

在3D面板同时选择“fushi前膨胀、前斜面、后膨胀、后斜面材质”

然后在属性面板调整属性

  • 镜像：RGB （139、101、9）
  • 闪亮：50%
  • 反射：20%
  • 凹凸：3%
  • 折射：1.3

屏幕快照 2016-11-23 下午4.08.55

第二步

在3D面板选择“fushi前材质”

然后在属性面板选择凹凸右侧的文件图标

在弹出的窗口选择载入纹理

载入名称“凹凸纹理.jpg”的图片

屏幕快照 2016-11-23 下午4.30.21

第三步

再一次选择凹凸右侧的文件图标

接着选择编辑UV属性

然后在弹出的窗口调整平铺的数值

  • UX:1
  • UY:0.31

屏幕快照 2016-11-23 下午4.43.49

屏幕快照 2016-11-23 下午4.44.14

第四步

在3D面板同时选择“fush前斜面、后膨胀、后斜面材质”

然后在属性面板选择凹凸右侧的文件图标

接着选择图片名称“凹凸纹理”纹理

屏幕快照 2016-11-23 下午5.03.25

7、如何创建模型挤压面的材质

第一步

在3D面板选择“fushi凸出材质”

在属性面板选择漫射右侧的图标

接着选择移去纹理

并调整下列数值

  • 漫射：RGB（232、226、211）
  • 镜像：RGB（153、151、137）
  • 闪亮：20%
  • 反射：20%
  • 粗糙度：31%
  • 凹凸：10%
  • 折射：1.2

屏幕快照 2016-11-23 下午5.16.43屏幕快照 2016-11-23 下午5.40.44

8、如何创建其它模型的材质

第一步

在3D面板同时选择其它模型的“前膨胀、前斜面、后膨胀、后斜面材质”

然后在属性面板选择漫射右侧的图标

接着选择移去纹理

改变下列数值

  • 漫射：RGB（92、90、83）
  • 镜像：RGB（170、168、152）
  • 闪亮：50%
  • 反射：20%
  • 粗糙度：0%
  • 凹凸：10%
  • 折射：1.2

屏幕快照 2016-11-23 下午7.24.32屏幕快照 2016-11-23 下午7.25.03

第二步

在3D面板同时选择描边模型的“凸出材质”

然后移去漫射的纹理

接着改变下列数值

  • 漫射：RGB（228、183、63）
  • 镜像：RGB（51、51、51）
  • 闪亮：20%
  • 反射：20%
  • 粗糙度：0%
  • 凹凸：10%
  • 折射：1.2

屏幕快照 2016-11-23 下午7.36.21

屏幕快照 2016-11-23 下午7.45.54

9、如何设置场景灯光

第一步

在3D面板选择无限光1

在属性面板调整参数

  • 强度：50%
  • 柔和度：30%

可以通过移动工具调整灯光的照射方向

也可以通过属性面板调整数值来改变灯光方向

屏幕快照 2016-11-23 下午8.19.26屏幕快照 2016-11-23 下午8.19.38

10、如何设置场景环境影响

第一步

在3D面板选择环境

在属性面板选择IBL右侧小图标

接着选择替换纹理

选取名称为“釜势－环境纹理”的图片

选取之后再次选择IBL右侧小图标

选择编辑纹理

在新打开的PS窗口调整色相饱和度，然后保存文件>关闭文件

最后调整IBL光的强度为50%

您可以使用移动工具移动环境纹理

屏幕快照 2016-11-23 下午8.52.47屏幕快照 2016-11-23 下午10.00.53屏幕快照 2016-11-23 下午10.11.32

11、如何渲染3D场景

第一步

在3D面板选择渲染按钮就可以渲染了

不过渲染时间比较长

如果在渲染过程中发现有的地方不对

可以直接按Esc键中止渲染

渲染完成后

在图层面板右击3D图层选择转换为智能对象

然后选择图像>调整图像大小

把图像调小一些

屏幕快照 2016-11-23 下午10.23.52屏幕快照 2016-11-24 上午9.30.36

12、如何使用PS里面的调整图层

第一步

在PS里的调整图层是比较方便和实用的一种功能

因为在调整图像颜色的时候

如果直接添加效果不使用调整图层

那就会对原图造成改变

而且这种改变在关闭文件之后不能恢复

使用调整图层就不会对原图造成不可恢复的影响

而且可以保留调整的数值参数

首先在图层面板的下方

选择创建新的填充或调整图层

接着选择可选颜色

然后在属性面板调整下列数值

  • 黄色
  • 青色：9
  • 洋红：6
  • 黄色：13
  • 黑色：3
  • 绿色
  • 青色：0
  • 洋红：0
  • 黄色：0
  • 黑色：-80
  • 青色
  • 青色：0
  • 洋红：0
  • 黄色：0
  • 黑色：-50
  • 白色
  • 青色：-15
  • 洋红：15
  • 黄色：20
  • 黑色：-90
  • 中性色
  • 青色：-2
  • 洋红：0
  • 黄色：5
  • 黑色：0
  • 黑色
  • 青色：-5
  • 洋红：5
  • 黄色：-20
  • 黑色：5

屏幕快照 2016-11-24 上午9.57.40屏幕快照 2016-11-24 上午10.49.45屏幕快照 2016-11-24 上午10.50.51屏幕快照 2016-11-24 上午10.53.19

第二步

下面在文字图层上面添加一个色阶调整层

并调整其属性值（27、1.03、231）达到提高对比度的效果

屏幕快照 2016-11-24 上午11.04.44屏幕快照 2016-11-24 上午11.09.05

13、如何创建背景

第一步

在文字图层下面添加一个渐变填充层

调整渐变颜色

左：8f8e8e  中：ebeaea  右：8f8e8e

并调整渐变的角度

屏幕快照 2016-11-24 上午11.21.40

第二步

下面导入“闪光沙粒.png”放在文字图层的下方

并且调整图片的叠加模式为柔光

根据需要调整一下图片的颜色

屏幕快照 2016-11-24 下午12.01.36

第三步

再导入“星点.png”放在文字图层下方

并且调整图片的叠加模式为滤色

然后在图层上方添加一个色相饱和度调整图层

调整参数

色相：45  饱和度：－61

屏幕快照 2016-11-24 下午12.10.45

第四步

导入“溅射火花.png”放在文字图层下方

并且调整图片的叠加模式为滤色

透明度降低到62%

然后在图层上方添加一个色相饱和度调整图层

调整参数

色相：22  饱和度：－6

屏幕快照 2016-11-24 下午12.20.39

14、如何创建反射点光

第一步

选择画笔工具，在笔刷库里选择想要的笔刷样式

打开画笔面板：F5

调整画笔笔尖形状>间距：17%

形状动态>大小抖动：24%  角度抖动：50%

然后新建一个图层在所有图层之上

改变叠加模式为叠加

调整前景色为#d6d6d6

最后在文字比较亮的部分添加点光

屏幕快照 2016-11-24 下午12.40.33屏幕快照 2016-11-24 下午12.41.29

第二步

下面添加一个渐变映射调整图层

调整图层的叠加模式为柔光

透明度降低到15%

在属性面板调整渐变颜色

左：997ab5  右：be6e16

大家可以试着使用其他颜色

屏幕快照 2016-11-24 下午12.52.53屏幕快照 2016-11-24 下午12.55.23

到这里这期的教程就讲完了

大家有没有收获呢？

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全部评论 / 4

  1. siyuan

    呵呵

    siyuan 15小时前
    4
  2. siyuan

    很不错 :cool:

    siyuan 15小时前
    3
  3. zuzzj

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    zuzzj 2016-11-28
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  4. 高手反击

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    高手反击 2016-11-28
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