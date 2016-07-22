五步实现网站搬家更换域名及全站301重定向方法

由于各种原因我们可能需要放弃原来的域名，但需要保留原有的数据存在，很多人可能会直接删除原来的域名重新绑定一个新的域名。其实这样的做法是不妥的，毕竟我们之前花费较多的时间和精力维护老的网站，网站是有一定的权重的，我们是否可以让损失降低到最低点，平移到新的域名中来呢？老左今天凌晨有接到某个商家的通知，说我用的一个域名含有他们的关键字，需要让我们限期更换掉，不予他理论了，更换就更换呗。

第一步、绑定新的域名到单独的空间

一般我们都是用的VPS或者不限制建站数量的虚拟主机，尽量的保持原有的IP不变，我这边在老站点同IP的VPS主机下新建一个新域名站点，这样我们可以确保原有的站点IP不变，因为站点频繁的更换IP也是会受影响的。

第二步、复制数据到新站点下

把老站点下的网站文件和数据库复制到新站点下，这里其实只需要把文件搬到新站点下。因为我使用的是WORDPRESS程序，所以在数据库中修改2处网址为新的地址，其次，我用批量替换内容把牵扯到内容中的旧的URL地址改成新的网址。

第三步、解析新域名检查路径

我们需要把新的域名解析到该IP下，然后等生效之后检查是否可以打开站点，数据之类的是否保持与原有站点一样。

第四步、老站点全站301

这个是比较重要的，我们需要保持原有的路径不变，而不是全部跳转到新站点首页，比如www.老域名.com/url/ 还需要跳转到www.新域名.com/url/ 这样的地址，我们就需要设置全站301。可以把老站点下的.HTACCESS文件更换成

RewriteEngine on

RewriteRule ^(.*)$ http://www.laozuo.org/$1 [R=301,L]

*注意修改上面的网址laozuo.org为你新站点的地址URL，这样我们就可以实现全站301。

第五步、保持新站点更新

我们需要在近期保持新站点的更新以及适当的外链接，让搜索引擎知道我们更换成新的地址，以及让用户知道我们更换成新的地址就需要在网站显著的位置告诉用户新地址的URL，如果有交换链接的需要联系对方更换。

这样，通过简单的五步，就可以完成老域名更换成新域名，且网站的权重流失率降低到最低点。