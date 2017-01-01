前言
微信小程序是一个工程，就和盖房子一样，打好了地基，才能保证后续工程师建立在可靠牢固的基础上。
笔者需要经常新建项目，每次都要重复“修改项目结构 -> 从老项目中复制粘贴文件 -> 删除一些老项目中代码”这样的过程，实在是…费心费力。
另一个痛点是：每次新建小程序页面要生成三个文件名相同的文件 ( .wxml、.wxss 和 .js )，命令行太长（据微信同事：也可以在 app.json 的
pages 字段下添加新页面的路径，保存后也会生成对应的文件）。
因此，阅读本文需要对小程序开发稍有了解（简易教程指路）。
目标
我们现在有两个目标：
- 根据通用模板新建项目
- 一键新建页面目录以及在目录中的三个文件 ：.wxml、 .wxss 和 .js也可以直接在 app.json 的
pages字段创建页面，保存后生成这三个文件。笔者没有采用这个方法的缘由一个是开始时不知道有此功能，另一个是不合平时的操作习惯，再者想到 js 文件初始化后，需要引入常用库，要插入代码片段，所以保留了这个功能。
这两个需求其实很简单，不需要 GUI，所以我们可以做一个 npm 命令行工具。想象一下这个命令行用起来应该是什么样的呢：
npm install wxapp -g wxapp -i myapp && cd myapp wxapp -p list
用流程图示意就是：
实现
正式开始之前，请先确认本地的开发环境，笔者的本地环境是：
npm -v 3.10.10 node -v v6.9.4
我们把问题分解为三步：
- 实现命令行工具，可以在任意目录直接运行
- 通过输入不同的命令行参数，以执行不同的功能
- 考虑项目模板的存放位置，是集成到工具中，还是和工具分开呢
不用担心，都很容易解决，我们一个个看。
命令行工具
package.json 中有一个字段是
bin：
{ ... "bin": { "mywxapp": "./index.js" } }
~ mywxapp
等价于在 terminal 中执行：
~ /path/to/index.js
bin 字段更多信息请参考 npm 文档中 package.json 一节。
命令行参数
执行 index.js 时，可以通过
process.argv 获取执行时的参数，但是要从参数数组中拆分出参数无疑很麻烦。不过，npm 发展至今，处理命令行参数的库肯定存在，就是 commander。简单好用易上手，那么第二个问题也解决啦。
项目模板的存放位置
考虑项目模板的存放位置，是集成到工具中，还是和工具分开呢？
笔者选择分开管理。 在一个单独的模板代码仓库中管理模板内容，方便我们维护。目前的模板还比较简单（详见下文“模板详解”），只有标准目录结构，预期后面会加上自动化的部分（比如 less -> wxss），所以未来会改动比较频繁。
download-git-repo 可以把给定地址的仓库内容拷贝到执行目录中。API 简单，所以就是它了。
问题都解决了，现在就让我们看看伪代码（注意：伪码中没有考虑出错情况）：
const mkdirp = require('mkdirp'); const download = require('download-git-repo'); // 创建项目 function initProj(projName){ if(currentDir.exsits(projName)) console.warn(projName + '项目已经存在于当前目录中，请使用别的名字'); else download('path/to/tmpl', currentDir+'/'+projName); } // 注册页面 function registerPage(pagesName) { // 读配置文件 readFile(configFile, function(data){ // 将新建的所有页面都写入配置文件中 for(name in pagesName){ data.pages.push('pages/' + name + '/' + name); } writeFile(configFile); }); } // 创建页面 function createPage(pages) { for(var index in pages) { var page = pages[index]; mkdirp(pagePath, function(){ createFile(page+'.wxml'); createFile(page+'.wxss'); createFile(page+'.js'); }) } // 将页面注册到 app.json 中 registerPage(pages); }
使用
在编写好了这个工具之后，只需要在本地全局使用的话：
npm install -g
在本地开发过程中，如果更新了开发版本的代码，需要更新同步到全局，这时候需要执行：
npm link
~/Documents/kmokidd/cli-build$ npm link /usr/local/bin/wxapp -> /usr/local/lib/node_modules/@kmokidd/wxapp-generator/index.js /usr/local/bin/node_modules/@kmokidd/wxapp-generator -> /Users/kmokidd/Documents/kmokidd/cli-build/index.js
使用起来是这样的：
模板和插件地址将附在参考资料一节中
发布 npm 插件
如果和笔者一样，希望在多个机器上使用这个工具，可以选择发布到 npm 官网上。发布步骤非常简单，基本上就是：
npm login npm publish
不过笔者考虑到，项目模板毕竟是因人而异的东西，所以选择了发布 scope package，也就是在插件的 package.json 中的
name 字段使用
@scopeName/wxapp-generator 这样的值。
如果你也有类似的想法，并且也是个 npm 免费用户，那么发布的时候要执行：
npm publish --access public
scope 对使用没有任何影响，但是安装的时候要记得带上 scope name 执行：
npm install @scopeName/wxapp-generator -g
模板详解
一千个人中有一千种项目模板。根据业务/个人爱好不同，大家的项目模板可能也相去甚远。笔者自觉目前的模板用起来还不错，将在这一节介绍一下。以下是项目的文件结构：
wxapp ├── app.js ├── app.json ├── app.wxss ├── base-styles/ ├── images/ ├── pages/ │ ├── tmpl/ ├── utils / │ ├── view.js │ ├── util.js │ ├── polyfiil.js └── └── Deferred.js
之所以采用这样的结构，是希望尽可能解耦 UI 逻辑与业务逻辑。但是由于完全解耦是不可能的，基本思路是单纯的“变量分离”。通常 UI 的改变是通过 class 的切换或者内联样式的调整，所以笔者的思路，是将“要切换的 class”或者“要调整的内联样式”作为变量，由于大部分情况下业务逻辑和 UI 变化是联动的，通过抽离出来的变量，实现在业务逻辑中简单直白地改变 UI。
可能看到这里，读者会有些困惑，那让我们直接以「企鹅听书」为例，具象地看看笔者是怎么做的吧。听书的界面会出现变化的时以下两种场景：
- 一共有两种播放器：minibar 和 全屏的播放器，播放器的播放按钮有“播放”和“暂停”两种状态（图片）切换，这个可以通过
class来控制。
- 当播放器进入全屏模式后，节目列表将被隐藏；点击箭头以后，节目列表将重新显示出来。
上文的文件结构中的 view.js 就是 UI 逻辑的代码。pages/ 目录中的 js 文件将通过
import 引用 view.js，view.js 中的接口分为“通用”和“页面使用”这两个类型：
module.exports = { // 通用 general: { hide: 'hide', // 变量分离在此 show: 'show' }, // 播放器页面 playerView : { class: { listItemPlaying: 'playing' } } // 其他页面如果也有需要，以页面为单位添加... }
如果未来出现更多 UI 变化的场景，可以再通过变量添加上去，比如
pageView.id。
举个超级简单的例子（如下），模拟工作流程：
- 在 wxss 中定义好控制不同样式的
class
- 将需要变化的
class写到 view.js 中，并暴露接口
- 在 wxml 中的对应结构中绑定
event handler
- 在对应的 page.js 里实现
event handler的具体内容，也就是切换
class的触发条件
老司机一看就知道是 MVVC 模式，这样分离也就是为了 UI 有独立的控制器，不至于和业务逻辑耦合严重，在页面开发的阶段就可以完成 UI 上的变化。从这个角度上看，小程序反而能给 UI 工程师更多控制 UI 逻辑的能力，确定好代码规范和接口。
总结
初始化一个项目是开始编码的第一步，值得多花一些时间找到合适团队合适自己的项目模板。
结束之前，先允许笔者打一个广告，企鹅 FM 有两个小程序：致敬传统电台，听广播节目的「小电台」；听有声小说专用的「企鹅听书」。以及轻量版的「微云」。大家可以扫码体验。性能的优化和功能的完善也在一步步迭代中，希望大家多多使用多多反馈意见~ 比心
参考资料
npm 参考
- 笔者写的小程序项目模板以及小程序生成器
- 其他开发者写的工具：MeCKodo/wxapp-cli
- ES2015 & babel 实战：开发 NPM 模块
- Creating Your First Node.js Command-line Application
- Writing Command-Line Applications in NodeJS
- Building command line tools with Node.js
- npm-developers Developer Guide
- 如何使用NPM来管理你的Node.js依赖
小程序参考