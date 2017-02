命令行参数 执行 index.js 时,可以通过 process.argv 获取执行时的参数,但是要从参数数组中拆分出参数无疑很麻烦。不过,npm 发展至今,处理命令行参数的库肯定存在,就是 commander。简单好用易上手,那么第二个问题也解决啦。

项目模板的存放位置

考虑项目模板的存放位置,是集成到工具中,还是和工具分开呢?

笔者选择分开管理。 在一个单独的模板代码仓库中管理模板内容,方便我们维护。目前的模板还比较简单(详见下文“模板详解”),只有标准目录结构,预期后面会加上自动化的部分(比如 less -> wxss),所以未来会改动比较频繁。

download-git-repo 可以把给定地址的仓库内容拷贝到执行目录中。API 简单,所以就是它了。

问题都解决了,现在就让我们看看伪代码(注意:伪码中没有考虑出错情况):

const mkdirp = require('mkdirp'); const download = require('download-git-repo'); // 创建项目 function initProj(projName){ if(currentDir.exsits(projName)) console.warn(projName + '项目已经存在于当前目录中,请使用别的名字'); else download('path/to/tmpl', currentDir+'/'+projName); } // 注册页面 function registerPage(pagesName) { // 读配置文件 readFile(configFile, function(data){ // 将新建的所有页面都写入配置文件中 for(name in pagesName){ data.pages.push('pages/' + name + '/' + name); } writeFile(configFile); }); } // 创建页面 function createPage(pages) { for(var index in pages) { var page = pages[index]; mkdirp(pagePath, function(){ createFile(page+'.wxml'); createFile(page+'.wxss'); createFile(page+'.js'); }) } // 将页面注册到 app.json 中 registerPage(pages); }