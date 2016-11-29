入门第一步Who：和谁一起共事？

互联网团队一直都是很有爱的

特别对设计师

产品汪（产品经理）

掌控产品，统筹一切。某种层面他样样都会点，不然怎么hold住团队。

射鸡师（设计师）

不只是做出好看的，还能构思出好用的。她有不同的角色，如用户调研师、交互设计师、UI设计师等。

程序猿（程序员）

写一堆英文代码，让电脑完成任务。有不同的方向架构师、后台开发、移动端开发等等。

运营喵（运营）

策划活动，提升用户的关注和参与。比如双11的活动。

测试哇（测试）

保障程序没有Bug（问题错误）。通过编写用例，检测程序的每个细处运行情况。

当然以上是基本人员组合，大公司比如设计部就分：

用研组（用户研究组）、交互组、视觉ui组、运营设计组和前端开发组，

而小公司的话。。。。就你一个人，你是全能~

海哥就是从这种全能过来的，现在觉得“坏处>好处”，

虽然接触面广，但是不够专业，这世道专业比你是全能更容易步向成功……

有设计路上的困惑，欢迎线下和海哥小组亲密约会，

7人小组（你们6个+海哥1个），具体可以到我们微信“约哞”报名哦~