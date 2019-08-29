影戏(Shadow Puppets)，又称”影子戏”或”灯影戏”，是中国民间古老的传统艺术。老北京人都叫它”驴皮影”。据史书记载，皮影戏始于西汉，兴于唐朝，盛于清代，元代时期传至西亚和欧洲，可谓历史悠久，源远流长。

京剧，曾称平剧，是中国五大戏曲剧种之一，腔调以西皮、二黄为主，用胡琴和锣鼓等伴奏，被视为中国国粹。

RAP既为说唱乐。说唱乐在世界各地广泛传播。rap是一个黑人俚语中的词语，相当于“谈话”（talking），中文意思为说唱。即有节奏地说话的特殊唱歌形式。发源于上个世界70年代的纽约贫困黑人聚居区。

京剧+皮影戏+嘻哈说唱，三种不同的文化形式，居然在一支视频里相互融汇。美图T9的这支满满中国风的MV，无论从视觉还是听觉，带来了别样的体验，可谓是相当吸粉，不得不为它疯狂打CALL！

将美图手机和皮影的形式结合，新颖又有趣。

除了皮影与京剧，炫酷的歌舞也占据了相当多的篇幅，舞者身姿曼妙自不必多言。

配合皮影戏而编的舞蹈，画面更丰富，且毫不违和。

美图T9这次通过不一样的载体——皮影首先抓住消费者眼球接着以别样的方式引入内容，而后量身定做的歌曲和舞蹈，不仅满足年轻群体的猎奇心理下，贴合消费者的口味，而且又展现产品性能。

作为一个中国人，看了视频表示，这些传统元素带来耳目一新的感觉之余还伴随着强烈的自豪感，甚至激发继承与发扬传统文明的责任感，这也是我们虽然对京剧和皮影并不是很熟悉，但在心里总有保留着一份特殊的好感。而美图手机之所以选取这些传统元素，也是因为其新品T9已经打上“中国风”的标签。

这只MV还只是美图T9【中国风】的前奏。前几天，美图手机与颐和园跨界合作，宣告在这个皇家园林召开新品发布会，随之开启了一阵以“寻美之夜，美是本能”为主题的古色古香的营销。

到处都古色古香，瞬间穿越有没有？

古典旗袍秀的大模们，这波潮流古典风美是不是比维蜜还吸睛？

美图T9也顺势推出颐和园限量版。将美图T9的现代科技力与颐和园的古典元素相融合，机身色彩全部源自中国传统色彩，，借由古典诗意的黛绿、朱砂色彩与经典的江崖海水纹饰设计，搭配现代金属材质，传递古典之美的传承与创新。据悉，该限量款将于8月正式发售。





美图T9颐和园限量款，成为颐和园首部收藏的科技产品。

But，全球限量 想要靠抢，但无论如何一定要搞一台皇室同款回家好好供起来！

从广告、到颐和园会场、到走秀、再到产品，美图T9的这场发布是决心将中国风进行到底了，让广大吃瓜群众们看到了美轮美奂的中国风元素，又GET到产品发布会的另一种打开方式！这样的美图T9，真是叫人心动到不得不剁手啊！

据了解，美图T9标准版4GB+64GB售价为3399元，标准版6GB+128GB售价为4199元，已经全面开售了。

用金钱买来美貌和快乐，你还不赶快PICK下？

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