LOEWE罗意威新春短片：用传统工艺书写庚子中国年

来源：LOEWE罗意威

庚子新春，LOEWE罗意威用心传承，走访浙江、云南与山东三个中国传统工艺世家，继续以影像书写，用亲情承袭艺术，属于春节与“家”的动人故事。

返乡

浙江·金华·板凳龙

遥远的东方有一条龙，来自家家户户对游子们的思念与期盼。

家不在迢，有龙，无远弗届。

在浙江金华浦江县，每逢过年，从全国各地返乡的年轻人，会从家中搬出一条板凳，与全村人组成一条板凳龙——以板凳连为一体的手工龙灯，由众人扛起，浑然游动，蔚为壮观。

魏永来的龙灯以绸缎，丝绢为材料。每条板凳龙都是一个艺术综合体，集书法、绘画、剪纸、刻花与竹编扎制工艺为一体。魏永来是浦江本地人，从事板凳龙制作已逾五十载。魏永来的儿子魏星园也在帮助父亲的过程中，将技艺承袭，二人合力，打造出一条条承载着归乡光亮的长龙。

团圆

云南·腾冲·皮影戏

灯亮，起腔，六代人，一台戏，道尽千年你我的故事。

云南腾冲的刘氏一门，是名副其实的皮影世家，用六代人的时间，不断传承着“一口叙尽千古事，双手对舞百万兵” 的技艺。每逢农历新年，现年72岁的刘家寨皮影第四代传人刘永周，便会与儿子刘安逵，孙子刘朝侃一起，为村民送上精彩的表演。

刘永周制作的皮影惟妙惟肖，被国内外多家博物馆收藏。传统皮影由牛皮制作而成，从雕刻到成型，需要3000多刀，8个基本步骤。

刘永周12岁起便跟随父亲学习制作，表演皮影。刘永周的长子刘安逵，与孙子刘朝侃，在长辈言传身教的熏陶下，亦以各自的方式将这一文化推向世界——每一场演出，都是一次心中的团圆。

迎新

山东·济南·中国结

绳是“神” ，结是“吉” 。古老文化，转化成艺术与未来的美好祈愿。

在山东济南，一支女性手工艺人团体正进行着中国结这项非遗文化的社会传承，带领她们的是中国结手艺人尹崇芹，她来自手工艺家庭，自幼耳濡目染，不断练习绳结技艺，将美好祈愿，凝聚于交织的线头里。

作为世代相传的吉祥饰物，中国结的每种编法都承载着不同寓意——盘长结意味长长久久，吉祥结是吉祥如意、双钱结，意即招财进宝。每逢农历新年，家家户户将一枚中国结高高挂起，是为辞旧迎新。尹崇芹以结合三种寓意的中国结编法，重新演绎品牌经典标志，将衷心祝愿传递给家家户户。

尹崇芹以品牌经典标志创作的中国结，烫印于LOEWE罗意威2020新年红包上。

新春愉快，阖家欢乐！