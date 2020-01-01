爱马仕，时尚界的艺术家

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爱马仕可以说是时尚界的一股清流，当Dior、CHANEL、Burberry、LV等奢侈品牌邀请众多明星代言人为品牌带流量的时候，爱马仕没有任何借助任何明星的光环来吸引大众的视线，仍然坚持特立独行。别人的ins上不是明星走红毯，就是明星拍大片，这些爱马仕统统都没有，ins主页里充满时尚艺术气息的内容，完全不像是奢侈品牌，更像是一个脑洞大开的艺术家。

比如最新发布的这组主题为「THE MICRO WORKSHOP」的铅笔微雕：

再比如这组名为「The Gallery of Dream」的作品，超现实主义的表现手法与达利的画风有点神似。

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偶尔也发一组脑洞大开的创意连环画，无限循环的时空之盒：

或者用披肩、丝巾以及围巾上的花纹图案制作成自带催眠效果的动图：

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一些莫（hao）名（wu）其（yong）妙（chu）的机械装置：

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穿越时空？

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气球升空？

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儿童玩具？

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保持平衡？

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会呼吸的帽子？

也许大家看不太懂，没关系，下面这组美漫风的未来高科技产品就非常通俗易懂。

比如更炫酷的木马；

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电动马鞍也许会代替骑马；

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滑旱冰可以实现，那滑旱雪也不是什么难事；

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乒乓球进化出了进阶版飞行乒乓球，虽然还没有明确的游戏规则，好玩就够了。

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室内也可以放风筝，风速不大也不小，刚好可以让风筝平稳飞行；

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盗梦空间同款陀螺，一眼万年；

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除了天马行空的艺术作品，爱马仕似乎也很喜欢让大家猜谜语，比如这一组不是特别“盲”的盲盒，猜对了也买不起系列……

或者猜猜女生的包里都会装些什么，没人能猜到，因为女人的心思你不懂，除非过安检。

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电钻钳子螺丝刀？？？

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平底锅铲子打蛋器？？？

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望远镜！！！

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刷子梳子马蹄铁？？？

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神秘的爱马仕潘多拉魔盒，名为“空欢喜”。

爱马仕？不，是可以吃的爱马仕，猜到了吗？

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不落俗套的时尚街拍大片，不仅没有明星出镜，甚至连完整的人都没有出现在画面中，色彩、光影以及构图极具美感。

复古和流行的风格轻松驾驭，简约、拼贴的ins风修图技巧更是不在话下，小清新又不失高级感。

风格各异的艺术作品看得人眼花缭乱、目不暇接，最后来一段不那么“治愈”的ASMR放松一下：

爱马仕在奢侈品界的审美和对时尚的见解一直都非常独特，比如让模特摆脱聚光灯和T台，来一场另类的花样滑雪show节日广告也充满艺术美感，极具品牌辨识度，不需要明星，爱马仕自己为自己代言。

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