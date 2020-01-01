公检法公益MV，唱响扫黑除恶最强音

《歌剧卡门之扫黑除恶》

原标题：#宇宙最燃交响版扫黑除恶# 公检法全副武装，史上最强音！

2019年，全国扫黑除恶专项行动的浪潮在全国范围内迅速展开，一时成为广为人知的社会性正能量话题。

以此为契机，由西安交响乐团、西安交响乐团合唱团联合陕西省人民检察院、西安市公安局特警支队、西安市新城区人民法院共同出品的扫黑除恶主题社会公益音乐短片——《歌剧卡门之扫黑除恶》特此发布。西安交响乐团与西安市公检法部门的合作，不仅充分展现了西安市扫黑除恶的决心与信念，更能够将高雅艺术以亲切、接地气的形象让大众所感知认可。

西安交响乐团与西安政府部门的合作其实由来已久，早在2017年春夏之交，在当年西安政府提倡“车让人”的背景下，就已有一支名为《欢乐颂之车让人》的“交响神曲”走红全国。当年西安交响乐团与合唱团联合西安交警部门，以改编贝多芬名曲《欢乐颂》的形式，将提倡礼让行人的观点通过古典音乐的艺术形式表达出来。在网络媒体上一经发布，瞬间走红全国。这支充满社会正能量的歌曲至今仍然被作为城市公益宣传的素材，在西安各个媒体平台广为传播。

2019年，西安交响乐团决定继续发挥才华，在乐团最得心应手的歌剧领域寻找新的素材，为城市继续创作。短片的乐曲部分我们经过仔细的考虑与挑选最终决定改编法国歌剧大师比才的经典歌剧《卡门》，取第四幕《斗牛士进行曲》。

或许说起歌曲名称可能很多人不一定知道，但是当这段经典的旋律响起的时候，相信每一个人都能跟着哼唱出来，因为卡门序曲是一段非常经典旋律，曾在无数的文艺作品中被引用改编。而这恰恰符合大众传播的基本条件，所以我们希望能够以这次的创作，延续西安交响乐团这支艺术团队的特点，以高雅艺术的“亲和力”，将社会正能量带到每个人身边。

《斗牛士进行曲》的节奏抑扬顿挫，震撼人心，非常适合搭配简短有力的歌词。

在填词过程中，我们在也将演唱者的角色代入到不法行为的对立面，针对黑恶势力发出强有力的警告与震慑的同时，充分参考了公检法工作人员的专业意见，准确地把握了歌词所应传达的社会主义核心价值观；在录制现场也参考了歌唱艺术家们的建议，在歌词的音调上进行再次打磨，以能最大程度发挥出歌剧的演唱特点与优势；最后，通过鲜活的镜头语言，展示出公检法部门重拳出击的风采。

向不法分子，更向全社会展现出这股由公检法部门共同构成的，能给人民带来安全感的，坚不可摧的力量。