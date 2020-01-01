JNBYHOME入驻《动物森友会》，在无人岛开新品发布会！

原标题：我们把新品发布会，搬到了动森无人岛

近日，江南布衣旗下家居品牌 JNBYHOME 正式入驻《动物森友会》，不仅在这个无人岛上复刻诸多新品，用最新一季的设计纹样装饰整个小岛，同时结合动森的开放性特质，首创全新的寻宝玩法——邀请玩家去岛上挖掘预先埋好的家居品，并给予兑换同款实物，提供变现。

在活动最后还分享岛上的品牌原创设计纹样给玩家去装扮自己的小屋，甚至成功吸引了诸多品牌粉丝外的动森玩家，意外组建了一个品牌动森社群。

这次追热点的低成本活动，不仅在虚拟世界创造一个完全属于品牌的世界，也与目标受众群体进行一次趣味的亲密互动。比起动辄几十万的广告，这次在预算上几乎只花费了一个游戏卡带的价钱，仅由一个员工运营创造内容，可以算是一次零成本的创新互动了。

一起来看看活动视频与内容吧~





在被称为猛男最爱玩的「动森」世界里，JNBYHOME岛会是什么样子狸？受疫情影响，我们决定把《派对》主题系列新品发布会，开到这个无人岛！

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《派对》主题发布会

在这个无人岛上，你可以无所顾忌地做你自己。当你成功钓到一条鱼，小动物们会在一旁给你鼓掌，你送他们的衣服会当着你的面开心地穿起来，你悉心照料的花会一天天成长，甚至异化出不同的色彩…你的每一份“付出”都得到温情的反馈，你在这个与世隔绝的无人岛上却一点也不感到孤独。

这也正是JNBYHOME《派对》系列新品想要表达的主题。我们将新品展布置在动森海边的空中花园上，希望在这个难免会有不如意的现实世界里，每个人依旧可以在内心深处找到一处如鲜花盛开般丰富，给予你归属感的岛屿。

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JNBYHOME之家

参观完发布会现场，不妨来欣赏“多棱镜随想曲”中《派对》的系列摄影展。在轰姆的屋子里（虽然还没装修完），整个房子的功能与空间布置已初露头角。大厅被布置成一个小而美画廊，当期正在进行的是以“花”为主题的《派对》摄影展。

在大厅的两侧，你能看到JNBYHOME的纹样展及布料展。这里有JNBYHOME品牌创立至今精选出来的每季经典纹样。有象征“丰满内在”的鲜花雕塑纹样，有来自法国新浪潮时期的经典配色纹样、有上世纪20年代北欧家装纹样元素，甚至你还能体验到西藏充满生命力的自然肌理感…

在二楼的房间，则是一个充满小心机，贴合品牌复古感格调的卧室，由品牌专属纹样改造而成，给粉丝提供了新的家装灵感。

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无人岛派对

发布会正式举办当天，品牌也将邀请7位岛民粉丝上岛，体验发布会现场，并开启一场无人岛的寻宝活动！

每位上岛的岛民均可在限时内于无人岛自由探索，并挖取隐藏在星星标记下的“宝物”！挖到任一品类都可兑换相应的实物奖品，极大增强了互动的趣味性与可玩性。

藉由《动森》的大火及疫情宅家的因素，品牌方也找到了契机与粉丝进行亲密互动。同时由于《动森》拥有一套完整成熟的设计系统，开放的游玩思路将个性化发挥到了极致，也让更多人愿意去动森中塑造自己理想中的家，这正与家居品牌的营销思路相符合，我们也由此与本款游戏进行一次较为深度的结合，开展出一系列粉丝互动活动，总体来说是一次非常值得尝试的营销新玩法。

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