金地集团可爱动画，带你畅游全新社区天地

原标题：土味卖萌？对不起，我们这是真萌

最近，一个极度「可爱」的项目差点要了老命。其实，赶项目这种事儿对我们来说也算是习以为常了，但面对这次周期短、质量高、表现内容多、层次丰富的项目要求，我们还是默默的为自己捏了一把冷汗，可是，萌即正义，这么有挑战的事情我们怎么能不做呢！

这次带来的动画成品，既是一部社区景观动画，也是来自小女孩对家和社区概念的内心独白。

下面，深吸一口气，让我带领你畅游全新的社区天地。

接手金地360°PLUS全龄景观系统这个动画算是第七区在房地产项目领域的初次涉猎，动画全程以小女孩过生日为线索，并以小女孩为第一视角，采用一边行走一边讲述的形式来呈现出四个HI玩模块以及为其专属设计的核心器械上。

当然了，除了萌感十足的画面风格与小女孩软糯的声音以外，动画最大的萌点还在于我们做到了能量环、自然学校、活力星球、氧气森林、大孩子乐园的无缝衔接，让每一个场景之间既有元素的串联，还能分别保留住各个模块的特点使观众能够区别辨认。

另外，小女孩在行走过程中与周围器械、家人邻居们的互动也必须得是萌萌哒，让人观看时忍不住露出傻傻的姨母笑。有付出就有收获，金地这个「孩子」经过我们用心孕育，最终是在计划时间内生出来了，并且五官端正、颜值也不错，也算是对得起工作室各位辛苦的野生爸爸妈妈们！