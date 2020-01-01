香奈儿系列故事片：探索时装与舞蹈的传奇故事

嘉柏丽尔·香奈儿与舞蹈

日前，香奈儿发布了 INSIDE CHANEL 系列短视频第29章《嘉柏丽尔·香奈儿与舞蹈》。介绍了嘉柏丽尔·香奈儿设计生涯的重要节点与现代舞蹈的不解之缘。

舞蹈是一种本能

对嘉柏丽尔·香奈儿而言

舞蹈是动感的极致体现

她将这种律动带入设计界

还是年轻设计师的时候

她甚至上过传奇舞蹈家卡利亚·蒂丝和伊莎多拉·邓肯的专业课程

舞蹈是一种预示

在巴黎 她与卡柏男孩一起观看了俄罗斯芭蕾舞团的演出

在威尼斯 米西亚向她引荐了塞尔吉·迪亚吉列夫

他是先锋的俄罗斯芭蕾舞团才华横溢的创始人

舞蹈 海纳百川

迪亚吉列夫以艺术全才自居

他的舞蹈作品涉及了音乐、诗歌、绘画和时尚

嘉柏丽尔与他成为挚友

也成为他的演出服设计师和艺术赞助人

迪亚吉列夫与考克多、毕加索、布拉克、斯特拉·文斯基、德彪西、萨蒂、尼金斯基均有艺术合作

舞蹈 大胆率性

将女性从紧身胸衣的束缚中解放后

她又将俄罗斯芭蕾舞团艺术家们

从传统演出服的限制中解放出来

得益于她

1924年观众在考克多担任编剧的《蓝色列车》中

第一次看到舞蹈演员们身着泳装 网球服或高尔夫球衣登台

舞蹈是一曲挽歌

嘉柏丽尔生日那天

迪亚吉列夫于威尼斯逝世

她赶到病榻前与他告别 支付了所有葬礼费用

并护送他穿过泻湖划向最终的安息地

舞蹈 真挚如一

直至生命的尽头

嘉柏丽尔都是首席舞者塞尔吉里法的至交

他将她视为自己的艺术教母

舞蹈是隽永传承

香奈儿延续可可留下的传统

成为巴黎歌剧院以及世界各知名芭蕾舞团的长期资助人