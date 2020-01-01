OPPLE欧普照明：梦想近在咫尺，为你照进现实

2018年6月9日，中国照明行业顶级盛宴“第二十三届光亚展”盛大开启。开幕当天，欧普照明CTO齐晓明发表《跨界合作创新据点》演讲， 他认为，目前照明行业正在进行巨大的变革，行业要创新就需要跨界合作，垂直整合核心智能价值链。

为此，欧普照明在致力于产品技术跨界创新的同时，也于早前应用于广告营销方面，用“跨界”和“创新”进军年轻市场，将品牌“年轻化”，以适应越来越年轻的消费主力军。秉持这个观念，欧普携手鲸梦一直在共同打造“大眼萌”原创IP，已陆续推出动画MV、“大眼萌小剧场”动画短剧集、品牌联合跨界等多种营销内容。

延续这一策略，此次针对欧普照明的三款新品，鲸梦再一次推出了“大眼萌小剧场”的第三期内容，讲述了三个动画小故事。