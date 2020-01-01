OPPLE欧普照明：梦想近在咫尺，为你照进现实

2018年6月9日，中国照明行业顶级盛宴“第二十三届光亚展”盛大开启。开幕当天，欧普照明CTO齐晓明发表《跨界合作创新据点》演讲， 他认为，目前照明行业正在进行巨大的变革，行业要创新就需要跨界合作，垂直整合核心智能价值链。
为此，欧普照明在致力于产品技术跨界创新的同时，也于早前应用于广告营销方面，用“跨界”和“创新”进军年轻市场，将品牌“年轻化”，以适应越来越年轻的消费主力军。秉持这个观念，欧普携手鲸梦一直在共同打造“大眼萌”原创IP，已陆续推出动画MV、“大眼萌小剧场”动画短剧集、品牌联合跨界等多种营销内容。
延续这一策略，此次针对欧普照明的三款新品，鲸梦再一次推出了“大眼萌小剧场”的第三期内容，讲述了三个动画小故事。
《塑料姐妹花》篇
这支短片选取“网红女主播”和“塑料花友情”这两个话题展开，虚构了一个“大眼萌网红公司”，两位主播小姐姐都在拼命冲榜，塑料花友谊也为了争夺一盏“美颜魔法灯”而彻底破裂。
《两难的选择》篇
第二支短片的主角是个纠结的男生。面对两个坠楼的生命，他在纠结救这个还是救那个。
但他最终又做出了什么让人大开眼界的举动呢？
《睡前故事》篇
第三支短片极具童话色彩。一个小孩子在爷爷的故事中进入了梦乡，但他又遇到了什么样的奇遇呢？
这三个故事似乎都与“梦想”有关，女生的梦想是变美变红，男生的梦想是当超级英雄，孩子的梦想是探索宇宙星空。所以，一套系列视频其实在以“梦想”为背景故事，凸显欧普照明的“照亮你的梦想”。
小小的一次品牌联合
这三支脑洞清奇的动画短片，除了OPPLE的露出外，还有“每日优鲜”作为跨界合作的彩蛋来充当生活背景或辅助情节，不知道火眼金睛的你们发现没有啊？
传播方面，我们在B站、微信、微博、秒拍及腾讯、优酷等主流视频平台都进行了投放，这些大V覆盖科技、娱乐、营销、动漫、广告等各个领域，截至目前，总播放量已近400W，这支自带话题属性的系列广告，也得到众多网友的评论和点赞。
打造一个IP非一日之事，品牌年轻化是现今诸多品牌都在面临的问题，持续的产生能吸引年轻用户的内容才是王道，欧普的大眼萌，有没有萌到你呢？