邮储银行×腾格尔《下山》：高萌鸭鸭来袭

原标题：会玩！邮储银行这次刮起了最炫草原风

来了！翻唱界的扛把子腾格尔老师坐着方形轮子的马车正朝你飞驰而来了……

这次腾格尔对抖音神曲《下山》下手了，在B站刮起了最炫草原风。

先来点击播放腾老师神曲视频～听完再来亿遍…

下山-年少有闪光邮储卡

惊不惊喜意不意外？腾格尔老师独有的草原嗓音与脑回路清奇的贱萌小鸭，这奇妙的同框，闪瞎眼的神奇画风…

视频一经发布迅速引起大批网友围观，一跃成为B站当天热门。感受下这爱如潮水般的弹幕~

为了梦想为了它

小鸭快冲呀

我跨过大海和浪花

越到万道的关卡

手中拿着闪光卡

心中默念刷刷刷

你以为这就完了？

邮储银行这次还联合B站多位UP主进行再创作。排骨教主、哦漏、三畿道、纯白、金戈药商白止等UP主纷纷为这版《下山~年少有闪光邮储卡》打上风格各异的烙印，将洗脑进行到底！



哦漏QAQ实力演绎精致PV



排骨教主一统萌系江湖



金戈药商白止电音演绎另类可爱



失踪up主三畿道恰饭回归

在接到比稿邀请后，我们针对邮储银行这一国民品牌想要寻求年轻化突破的需求给出了本次创意的大方向：一定要放下身段，积极与年轻人玩在一起。并结合这张邮储银行腾讯联名卡会发光的自身特点，提炼了“给生活一个闪亮”的传播概念，希望给那些心中有梦，眼底有光的年轻人带去一些温暖和感动。

万水千山总是情

带我回家行不行

一张会闪闪发光的卡

中国邮政储蓄银行腾讯联名卡

一起冲鸭！

了不起了不起

冲鸭党就是有神力

一张会闪闪发光的卡

中国邮政储蓄银行腾讯联名卡

一起冲鸭！

一闪一闪亮晶晶

刷卡也有小星星

一张会闪闪发光的卡

中国邮政储蓄银行腾讯联名卡

了解一下~

随身携带闪光卡

从此成为刷卡艺术家

一张会闪闪发光的卡

中国邮政储蓄银行腾讯联名卡

Call me 闪光卡~

在传播上，我们瞄准了年轻人聚集的B站，将B站年轻人喜闻乐见的鬼畜、翻唱、反差萌等多个元素与充鸭卡作深度结合，并邀请音乐区钢铁之翼腾格尔老师来演唱。

果不其然，这样极具戏剧反差的组合自带流量光环，弹幕年轻人纷纷表示：“恰饭恰得很开心！百万巨制！” “邮储银行终于开始洋气了，感动哭……”让我们在项目完成之余也感受到了好创意带来的令人惊叹的自传播效果。

歌曲发布当天就蹿升成为B站热门，自然登榜让邮储银行收割了一波年轻粉。



QQ音乐首页焦点图

传播端同时铺设了QQ音乐，快手，抖音等渠道，上线当日突破百万观看量，多家平台自主登上推荐位，数据扩裂，团队由此也获得客户高度认可和好评。



腾格尔化身为冲鸭党

这次腾格尔携B站UP主共同演绎的《下山（年少有闪光邮储卡）》是邮储银行迈入年轻化步伐的新的尝试，也是邮储银行针对B站用户的一场破冰之旅。天与空希望能帮助更多品牌不断突破，不断创新，让品牌在年轻化道路上实现弯道超车。