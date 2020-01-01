LxU x New Balance | 听说你这里有点问题

LxU受 New Balance 的委托，为NB574微电影《失物少女和强迫症》策划整合营销推广方案。设计主KV、H5，并延展系列social content，以及随鞋附赠的小礼物。
面对 “强迫症 vs 失物症”的主题，如何将#青春三原色#的概念巧妙贯彻到底，深入塑造New Balance 574系列年轻有趣的品牌形象，同时利用好本已具有话题性的“强迫症”和“失物症”，线上引发讨论，线下引导进店，使我们亟待解决的问题。
（*该项目为2016年创作，无法体验那就看图吧！）
◆ KV ◆
10年前文具店里最流行的那本带锁日记本里，多少深藏心底的小九九，不愿示人的小秘密，潜意识里的小怪癖，都在这里坦诚流露。
在KV里，我们选择用一本“书”作为呈现形式，以NB 574三原色为主色调，通过或规整或散落的元素诠释“失物少女”和“强迫症少年”的性格特点。层层叠叠的书页，丰富了画面的呈现，也给了视觉纵深的可能。
◆ Little Gift ◆
老实说，做礼物的时候才深刻理解了某宝店主注明“这是自留款”时的心情。
为“强迫症”和“失物症”设计的专属礼物，让人喜欢得不得了（然后悄咪咪自留了）。
强迫症专属礼物· icoin 574储钱罐
这一个可以自动分类硬币的储钱罐，绝对能一秒治愈各类整理癖和收纳狂。
春天投下一枚硬币，冬天收获满满一罐分类装好的硬币。
失物症专属礼物· 药丸防丢器
这一枚蓝牙防丢挂件，有红、蓝、灰三种原色，专治丢三落四之症。
你可以用它来追踪失物，或者…单纯为了好看把它用作钥匙链，哈哈。
◆ H5 ◆
延续KV中“书本”的概念，
我们谋划了两本满纸荒唐问题的词典。
这里有你一纸图文结合的诊断结果，你是龟毛到连大姨妈也嫌弃的重度强迫症少年，还是偶尔找不着北的失物症少女？不管是什么病症，我们都有对症下药的解决方案——