LxU x New Balance | 听说你这里有点问题

LxU受 New Balance 的委托，为NB574微电影《失物少女和强迫症》策划整合营销推广方案。设计主KV、H5，并延展系列social content，以及随鞋附赠的小礼物。

面对 “强迫症 vs 失物症”的主题，如何将#青春三原色#的概念巧妙贯彻到底，深入塑造New Balance 574系列年轻有趣的品牌形象，同时利用好本已具有话题性的“强迫症”和“失物症”，线上引发讨论，线下引导进店，使我们亟待解决的问题。

（*该项目为2016年创作，无法体验那就看图吧！）