大家乐亚洲美食旅行团：没人比我更懂广东吃货了

2020，出国旅行变“限行”，各地旅行社纷纷旺铺转租。有个广东旅行团，不知谁给的勇气，在国庆搞起亚洲多国旅行，风生水起。

民以食为天，广东朋友吃大过天，爬山涉水，劳其筋骨，就是为了不饿其体肤。此团行程的最大亮点，就是一网打尽多国美食的精髓——新加坡海南鸡饭，吉隆坡炒贵刁，芭提雅冬阴功鸡扒汤米粉等。

01

首席团长在线陪玩，派发优惠！

一个成熟的旅行团怎能少得了“团长”？（不过广东朋友觉得可以少，毕竟多了一个抢吃）。联手国内NO.1粤语短视频IP——粤知一二，人气MC郭嘉峰带你吃喝逛玩，优惠报团。

微信同步派发报团攻略，人手一份。

除了首席团长，还有广深珠各地分团长，分享不同“吃游”姿势，并广播报团福利，招呼亲朋好友。

《精华摄影半日游》秀秀秀，是“出镜游”内味了。

《无套路纯吃吃吃吃游》吃到≈去到，今天也是逻辑满分的一天。

《经典新马泰舌尖深度游》缓缓打出一个！

更多分团长的攻略分享，抖音搜索“亚洲美食旅行团”你就知道。

02

争先报团出游，向目的地出发！

本地吃货闻讯报团，国庆假期正片开始。向着目的地，一起出发吧！豪华游轮仓、导游旗、指示贴……让每一个到店朋友实现“人在新加坡刚下游轮”。

03

吃好玩好，团友表示满意！

新马泰，一如既往的地道和美味，一路的“异域风情”也十分迷人。团友们挥一挥衣袖，留下一片好评。

恭喜大家解锁2020宝藏旅行团，话不多说报名二刷走一个。

————————这是一条回国后自动隔离14天的线————————

04

此次国庆开“团”，意义重大大大！

这场“味蕾”旅行的发起人，正是大家乐，一家广东朋友从小看到大的港式连锁餐厅。每年推出不同款“亚洲风味”，2020亚洲风味系列计划于国庆前上线，赶早不如赶巧，趁这个特殊小长假，开团带大家足不出国吃遍亚洲。

既是吃货之旅，更是变身之旅。

这是大家乐首次解锁粤文化影响力IP，搞起一波好吃、好玩、好贴心的内容营销，也借此次契机，一改传统印象，逐步晋升当地“食”潮流的意见领袖品牌——跟住大家乐，就是冇问题。

打工人的快乐，就是如此简单。

此外，国庆期间大家乐品牌热度&好感度双上升，小投入大产出，着实令人愉悦。在社会大背景下，通过小而巧的创意，带给大家“出国”吃吃吃的快乐，幕后的打工人们也心感愉悦。

期待未来携手大家乐品牌的下一站旅程，更多惊喜。