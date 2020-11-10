台湾公益活动：15公分微捐发，帮助更多癌友直面化疗

在台湾，8%的女性癌症患者因为害怕掉发而抗拒化疗。一顶假发，能改变这一切。但制作 1 顶假发，必须 8 个人捐赠真发才能制作完成，而且许多人都认为要有非常长的头发才能捐发，造成台湾的捐发量长期缺乏。

创意团队发现一个大家不知道的事实，其实只要捐发超过15公分，就能制作假发。这颠覆了大家的认知。我们也观察到，九成的台湾人在农历年前都会剪发，让自己焕然一新，这是一个鼓励捐发的好时机。因此，我们利用台湾人在过年时发送红包给予祝福的习俗，设计出…15公分捐发红包。

想法非常简单，我们在一般的红包上印上15公分刻度，告知大家，只要有这个红包的长度就能捐发。我们与大型连锁发廊合作，让捐发红包发送至台湾北中南各大都市。过年前夕，当人们剪发时，只要拿起捐发红包，就能简单比对自己的头发长度，剪下15公分的头发，装进红包袋中，就能传递对癌友们的祝福。

这个 idea，让捐发量比平时大幅增加 56%。使我们在二月，已完成了今年38%的假发目标数量。而这一切，只是个开始。今年，已有更多发廊准备长期参与这个idea，一起帮助更多癌友，获得面对化疗的勇气。

创作企业名单：

Wunderman Thompson Taipei





创作人员名单：

劳双恩 / Chairman, APAC Creative Council

常一飞 / Chief creative officer

吴旻龙 / Executive creative director

吴昱宏 / Creative director

林佳欣 / Art director

徐慧真 / Senior copywriter

Mark Brenndorfer / Group head