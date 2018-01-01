初探SEO关键词竞争程度的智能算法思路

在seo优化过程中，关键词尤其重要。一个恰当的关键词往往可以给网站导入非常大的流量，提升网站的曝光量，带来更多目标用户，使网站产品更好的实现价值。

那么如何找到一个恰当的关键词呢？我们要先了解下关键词竞争程度含义：是指关键词的竞争力大小程度。当我们在搜索引擎中搜索某个关键词时，搜索引擎就会根据其核心技术算法进行网站排名，将相关度高的、重要的网站优先呈现出来。这其中的排名也就反馈了网站的竞争力程度。

本文将会根据关键词竞争程度影响因素来讨论初步的计算方法思路。

一、关键词竞争程度影响因素

在了解搜索引擎基本呈现规则后，根据优化经验可以将关键词竞争程度影响因素分为几个大的维度：搜索结果、关键词指数、竞争对手、竞价公司数量等。下面将逐个来介绍以及衡量方法。

1、搜索结果

在搜索关键词的时候，结果中都会展示相关的结果数量，数量越大，那么说明该关键词的相关网站内容越多，那么竞争越激烈。具体的数值，不需要太过纠结，只要关注量的级别即可，例如：100万、200万、300万…1000万等等，大致归类为十个等级左右（可根据实际效果再细分）。

例如：搜索“企鹅电竞”，搜索结果数量为200万+。

2、关键词指数

关键词指数是指海量用户的搜索行为数据，是一个极为重要的统计指标，可以反映关键词在一段时间内的涨跌态势。这里特别值的一提的是移动端的指数，目前随着科技的高速发展、移动设备的普及，移动端用户增长极为快速，移动指数也成为了一个不可忽略的指标。指数越大，那么表明该关键词越热门，在当下网络中越被提及的次数越多；导入网站的流量将会越多。

例如：通过百度指数工具搜索“QQ飞车”的变化趋势，从结果可以了解到，近期搜索热度在上升。

3、竞争对手

关键词竞争程度最明显的影响因素就是竞争对手，正所谓知己知彼才能百战不殆。我们在找关键词，一定会对竞争对手进行分析，避其锋芒，从敌人的软处着手。输入关键词后，在搜索结果中找出排名前5或前10的网站，对其网站域名、权重进行分析计算统计。排行在前面的网站如果权重过高、又是成熟的知名网站，那么毫无疑问，该关键词的竞争程度会非常大。

例如：我们搜索一下“穿越火线”，除掉广告推广内容，排在前5的网站是穿越火线官网、18183、爱奇艺。通过seo查询工具获取到这几个网站的权重，都是在8和9；可想而知，该关键词如果要做上去，得要花费大量的精力或金钱。

4、竞价公司数量

网站排名竞价是搜索引擎收入的主要来源之一。网站广告主可以通过竞价的方式，使的在用户搜索关键词的时候，直接展示在前排（无视权重）。如果发现某个关键词，出现一大批竞价广告，那么侧面说明该词具有非常大的价值，竞争程度将会很大。即使将该关键词做到排名第一，在搜索结果列表中也会被广告挤到页面偏后的位置，点击效果将会大打折扣。

例如：搜索“文档编辑”，首页充满了广告推广。真正匹配的自然搜索内容排在了后面，用户需要极为仔细浏览页面才难发现。（这里自然搜索匹配度最高的是石墨文档，但石墨文档还是购买了该关键词的推广，实属无奈…）

二、因素的权重比例以及初步的得分计算公式

上文中我们对影响因素都总结了一遍，了解了影响规则。我们就可以运用到算法系统里面。在智能算法系统中，一切影响因素都将会量化成一个指标，再进行计算。那我们应该怎么去量化，怎么去计算权重？哪个因素影响是最大的？

这些问题相信只有实践了才能有答案，这里的初步思路是通过人工智能大数据的方法来科学计算。在结合大数据之前会将所有因素进行归一化，把因素变成数值为（0，1）之间的小数，再结合数学相关规则，进行数字处理逻辑。

例如：

1

2

3 x1 = (int(x)-min)/(max-min)*a # x值越大，总得分越小

y1 = (int(y)-min)/(max-min)*b # y值越大，总得分越大

score = ((1-x1)+y1)/2 # 总得分

其中的系数a、b则是通过大数据系统推荐得来。基于大量的反馈效果，持续动态调整值的大小，以达到最佳的得分机制。

通过上面的计算方式，可以得到影响因素与总得分的线性关系（真实情况可能会有更加复杂的计算方式）。最终通过总得分来衡量关键词的竞争程度大与小，总得分越高，那么就越推荐使用该关键词进行seo优化。

三、总结与后续

本文中整个计算关键词竞争程度的方法思路，是基于目前常见的影响因素来考量的，是否还有更加合适的考量因素在这里没有列举到？对于搜索引擎而言，也是一直在进化、一直在动态调整策略，那么这是个值得再深入研究的课题。

通过此智能算法，相信可以快速、准确的对关键词进行量化分析，提升挖掘价值关键词的效率！另外结合人工智能后，是否有更多意想不到的效果，敬请期待～