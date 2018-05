【技术文】创造101的小姐姐，了解一下？

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

# 百度百科

baidu = dataRequest ( “https://baike.baidu.com/item/%E5%88%9B%E9%80%A0101/22435864” )

table = baidu. select ( ‘table’ ) [ 3 ] . select ( ‘tr’ ) # … for td in table [ 1 : ] :

name = td. select ( ‘td:nth-of-type(1)’ ) [ 0 ] . text

if name == dataitem [ ‘name’ ] :

dataitem [ ‘birthdate’ ] = dataitem [ ‘birthdate’ ] if dataitem [ ‘birthdate’ ] != ‘-‘ else td. select ( ‘td:nth-of-type(3)’ ) [ 0 ] . text

dataitem [ ‘company’ ] = td. select ( ‘td:nth-of-type(4)’ ) [ 0 ] . text if dataitem [ ‘birthdate’ ] == ‘-‘ or dataitem [ ‘birthdate’ ] == ‘—-‘ :

dataitem [ ‘age’ ] = ‘-‘

else :

now = datetime . datetime . now ( )

dataitem [ ‘age’ ] = now. year – int ( dataitem [ ‘birthdate’ ] . split ( ‘年’ ) [ 0 ] )