没有了解幕后，不算看懂凯迪拉克刷屏广告

最近，这条凯迪拉克的《没有___ 不算___》广告彻底在圈内外洗脑刷屏了。

当你以为汽车广告就该高高在上的时候，凯迪拉克一个甩尾，甩出一串哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈

凯迪拉克《没有后驱 不算豪华》

官方超颜值升级版

有没有笑出推背感？来，让我们收起笑容，进入洗脑分析室。

没有策略 不算创意

有洗脑的地方就有争议，这条广告面世之后，有赞有弹，百家争鸣。有人说，堂堂豪华品牌，不好好端着，下场和年轻人玩耍做什么？有人说，太魔性了，虽然被洗脑，但是洗得很爽。也有人眯着眼睛说出一堆修改意见，然后深藏功与名。

与创作团队复盘这一过程，我们发现，在“哈哈哈”的背后，其实指向的是凯迪拉克升级市场格局的雄心。凯迪拉克接下来的轿车全系标配都将是后轮驱动，而中国绝大多数消费者都不知道后轮驱动是豪华高性能车辆的代名词之一。在年轻消费者纷纷升级和选购豪华车之际，打入这个认知空白，强势输出观念。这一勇敢树立标准的市场策略，才是这套观念植入广告的真正内核。

没有圈层渗透 不算现代传播

洗脑，最难攻克的地方在于如何洗得有趣、不招人烦？而此条片子使用的打法，想必不是很细心的网友也已经发现，它开辟了另一种全新的“圈层组合花式洗脑”。

该视频通篇由13个短片组成，分别面向不同的圈层——车主圈、中老年圈、办公一族圈、年轻父母圈、健身圈、新知圈、医生圈、00后圈、刷剧圈、养生圈、广告圈和甲方乙方圈。

它抓取的是不同圈层中看似不相近实则强关联的两种事物来类比，以大家都能理解的圈层关系类比，对应大家还不了解的后驱与豪华的关系，每一次都变一个故事来类比，而每一次又都在洗脑后驱的广告讯息，相比被大众诟病的某些电梯广告单一重复洗脑，更高明也更好看了不少。

没有爆款 不算胜加

此次刷屏的幕后操刀手原来是胜加广告，简直一个大跨步走下神坛，开启沙雕可爱路线。作为一贯的传播爆款制造者，近几个月来胜加出品的中国银联《大唐漠北的最后一次转账》，《中国人民很行》，方太《王的鸡》，杜蕾斯《再向前一步》等都一一成为传播热点，而这次反手一波洗脑打法，一别胜加惯有的大江大河风格，让人见识了不一样的胜加。

没有勇敢开始 不算凯迪拉克

我看凯迪拉克这个客户，真是胆子大得hin，在广告里也开起了自己的玩笑，真是对得起品牌那句“所有的伟大，源于一个勇敢的开始”。凯迪拉克对于传播的大胆尝试，敢于突破，实在值得很多甲方同学思考， 也肯定让很多乙方同学向往了





没有评论 不算网友



在网友们排队用“没有…不算…”造句评论的热潮中，一位网友的评论讲得格外优秀，这里就作为ending：

“其实这才是社交平台的舆论语境下，该有的广告。现在广告一定要具有话题性，让大家自己去讨论，也就是「做成新闻」。没有人爱看广告，人们爱看的是新闻、段子、故事，这个广告把很多行业、生活梗融合进去做铺垫，除了所谓脑洞之外。社交话题性的设置才是最值得称赞的吧”。

话说你还会怎么评论呢？