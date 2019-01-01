这不是你记忆中的QQ飞车

【项目背景】

我们最初收到的需求，是帮QQ飞车品牌初步建设一个世界观。

在QQ飞车的世界里，人们在争夺一个神秘的能源——QSPEED (请自行脑补复联剧情)。

四大车厂应运而生，他们各持信念，以自己的方式追寻QSPEED的下落。

其中一家车厂“极星动力”举办了“星舞者”新车发布会。

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【一些思考】

1 希望更模糊游戏与现实的边界，虚拟人物可以在线下发布会出现。同理，虚拟世界里也有着我们日常一样的生活见闻。

2 原有的QQ飞车美术素材已经产生定性，需考虑如何在现阶段美术基础上，做出“意想不到，却情理之中”的作品。

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【结论】

1 如果飞车的世界是真实的，那么四大车厂就像他们世界里的NIKE、阿迪，会互相竞争——他们肯定有自己的品牌广告片。

我们可以在极星动力的发布会里面，插播其他三大车厂的广告片。

2 飞车的原美术素材风格：缤纷、多元、科幻。从中提取并放大它“科幻”的一面，删减复杂元素，简化多余光线。

不难得出一个更酷的飞车风格。

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也许这不太像你记忆中的QQ飞车，

但是，以原有美术风格为基础，创作出意想不到的创新素材，不正是我们要做的事情吗？

于是，我们做了以下1+4条视频。

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视频一：【罗志祥联名A车“星舞者”—CG视频】

视频二：【世界观四大车厂—品牌概念片】

感谢Q飞项目组美术同学们和品牌经理对这次项目的支持，

感谢石导、amber对项目的帮助！