王者荣耀四周岁：每一个邀请背后的故事

人一生中会收到无数个邀请，每一个邀请都可能是一个故事的开始。

哪怕只是一局王者，也有可能改变一段关系，改变人们的彼时彼刻。

10月28日，《王者荣耀》迎来了它的四周岁生日，在这四年里，无数玩家通过“邀请”这一动作建立了情感连结。

鲸梦受邀以“我邀请你”为核心概念，策划完成了这支玩家故事纪实短片。通过五组玩家之间的故事，让你我切身感受到在《王者荣耀》中“邀请”所饱含的情感内涵。一起来看看，那些邀请背后未被说出口的故事吧~

故事一 『情侣篇』

姑娘，你的一次不经意的手滑，成全了一场两个人的浪漫。

你说你的邀请无心，我说我的接受有意。

故事二 『同事篇』

担心坑到新同事的紧张，用干脆利落的一套招全部秒掉。

因为一个善意的邀请，我们从一起上班到一起上分。

故事三『友谊篇』

远隔重洋的孤单，只需一个邀请，他们就可以在峡谷相见。

回应发小的每一次邀请，都是跨越2万米时差7小时的陪伴。

故事四 『北漂篇』

开黑时接到老板电话，40分钟后发现队友还在等他。被需要的感觉，挺好。

突如其来的陌生邀请，却打出意料之外的默契配合。

故事五 『同窗篇』

毕业后大家默契依旧，发个问号就是要不要开一把，回个微笑就是没空。

兄弟们只要上线，就能立刻找回状态。

在王者荣耀的1460天，你给谁发出过邀请，你的故事又是关于谁呢？