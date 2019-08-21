北京王府中環联手荷兰艺术家打造沉浸式艺术展，妙趣横生！

素材来源：王府中環

作为香港置地集团在北京打造的首个时尚中心，王府中環近日与荷兰艺术家&时装设计师Bas Kosters携手打造了HELLO SUPER LAND沉浸式艺术展，并发布了一支前宣动画，希望用一系列色彩缤纷的艺术展品和妙趣横生的互动工坊，给人们创造无法比拟的潮流艺术体验。

在欧洲时尚界，Bas Kosters向来以丰富多彩的艺术设计、童趣十足的卡通造型、纷繁多样的印染花纹闻名。这一次他也用自己独特的风格，将王府中環打造成了一座极具艺术气息、顽皮搞笑、充满爱意的奇幻王国。



Bas Kosters

HELLO SUPER LAND中国首展

HELLO SUPER LAND的大家族，在东座一层中庭迎接你！





漫步东座地下一层，又发现了一座奇趣游乐园：葫芦创意工坊。在这片乐土中，Hulu代表着好运与夫妻。创作自己的葫芦，也为自己种下一片福田。

各个房间都有不同的小伙伴，等你来玩哦！

01

TV Head



性格善良、有趣、

充满孩子气。

02

Mr. Orange

健康、充满活力、

爱好运动的小伙伴。

03

Lion Princess

原型是中国传统

建筑物门口的石狮，

在王府中環的入口

迎接走过的顾客。

04

SuSu the Sun

代表温暖、

能量与分享。

05

JollyApple

愉快的苹果，

代表丰收、仁慈。

HELLO SUPER LAND的大门正向你打开，善意与知性在这个国度风行，邀约你光顾这座奇妙王国，让我们以一种新的方式感知这个新世界吧！