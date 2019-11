这些酒吧的电源，全部来自百威啤酒的清洁能源

ThisBelgianCase Is For You

百威啤酒是世界著名的啤酒品牌,它在美国的啤酒市场占有率高达50%,这意味着美国每卖出两瓶啤酒,就有一瓶是百威的。但是,百威并没有一心只为商业利益,它还致力于开发清洁可再生能源。它在美国俄克拉荷马州投资兴建了风力发电厂,相信“Brewing for A Better America(酿造,为更好的美国)”。

比利时创意机构The Other Agency为百威推出了「 ThisBelgianCase Is For You 」活动,提出This bar is 100% powered by Bud(Bud是百威英文Budweiser的简称)的概念,为每一个售卖百威啤酒的酒吧提供酒吧营业所需能源,其中包括电动汽车充电桩供电,DJ 音乐用的电源,冷饮冰箱用的电源,甚至手机充电的电源。

人们可以前往活动官网 www.budweiser.com 票选出你心目中的“百威清洁能源酒吧”,它们将有机会获得百威提供的一整年的清洁能源供应。

随着这些酒吧的增加,他们也就成为了百威啤酒广告的渠道,随之就相当于百威免费拥有了“形象代言”“户外广告位”。

Production Company:The Other Agency

Advertiser Brand:Budweiser

Advertising Agency:The Other Agency

Entrant Company:The Other Agency

Art Director:Julie Pittevils

Art Director / Designer:Shana Van Roosbroek

Strategic Director Ninia Daelman

Account Director Jens De Maere