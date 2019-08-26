OPPO 新年“奇”遇记：美好新年，奇幻上演

马上就过年了，想想还是写点什么吧，新年时刻留给OPPO的新年案例还是很应景的。

今年OPPO R系列的沟通战役，可以用“守正出奇”来总结，“正”还是那个高曝光度的OPPO，不意外。

“奇”的体现，从R17 Pro的上市战役 #发现夜的美# 上， 聚焦夜拍，通过事件营销，自媒体宣发，发布会，内容植入，明星和使用者内容创造的一系列操作，开始赋予品牌更多的场景感，开始尝试把科技，艺术和人文逐渐融入到OPPO的品牌建设。而作为R17新年版的新年上市战役，也是在这一理念下的开展，MATCH马马也和OPPO团队一起共创了这两个品牌的整合战役。

以下传播战役由OPPO，MATCH马马也共创Team、和各合作伙伴共同创作呈现。





新年品牌活动年年有，OPPO如何与众不同？

回归新年的文化洞察，我们落在了迎“新”，奇幻新年的九个“彩头”，让每个人新年更美好。

Gucci御用插画师的创作，通过中西方文化融合的演绎，传统新年也有了更多天马行空的“新“意，让这次OPPO新年版手机的发布眼前一亮。

福禄寿喜，一起来！

R17 Pro 新年版奇幻登场





手机发布会年年有，是否有可能打破固有的宣发方式？

打破文化，科技，时尚打破时尚的界限。 和品牌探讨后，我们决定以时尚走秀的形式，来发布一款新年版的手机。

中西方的文化碰撞，时尚演绎，配合明星，Vlogger和媒体的助阵，创造了大量的内容和话题。

在传播矩阵上，这个量级的品牌推广，必须以高覆盖宣发为主，主流户外媒体，朋友圈广告，微博平台的深度结合。

深圳机场

上海徐家汇地铁站

深圳大中华广告牌

包括微博之夜的共同主题宣发，锦鲤点赞等推广，为这波品牌活动获取了大量的关注和互动。

微博锦鲤点赞

在热度维持的阶段，在同一概念下的新年版手机功能点广告，巧妙地把三幅画作进行再演绎，结合R17新年版NFC、超强夜拍 、SuperVOOC超级闪充 三个功能，进行了内容的二度创作，持续保持OPPO新年推广的热度，并向销售促进转化。

R17 Pro 新年版 功能点视频

渠道是临门一脚的转化，通过限时精品店的推出和电商渠道的双管齐下，也看到了Idea在线上沟通和线下体验创造的并行，推升了品牌战役的转化和营销效率。

短短的几个章节，蕴涵了这几个月OPPO品牌项目组，MATCH小伙伴和合作伙伴的大量工作和产出协调，也让我们更加坚信创意其实是不同人，不同想法，和执行的贯穿与融合，而目的就在于提高品牌的溢价和营销效率，最终为品牌带来增长。

而讲到品牌的增长需求，介绍一下Matching Idea，这也是MATCH马马也内部判断创意Idea的标准：

Marketing： Idea是否符合品牌制定的市场策略和增长愿景 Content： Idea能否为品牌创造出内容，好的内容通常可以触发行动。 Experience Innovation： Idea能否创造与众不同的体验，体验不等同于产品体验。 Commerce： Idea能否推升商业转化，特别是渠道端的效率。

我们努力去创造可以符合以上四点的Matching Idea，结合品牌的需求和阶段，不是教条的按照以上四个标准去生搬硬套，关键在于我们需要始终思考创意以怎样的方式，帮助客户和品牌实现增长的需求，感谢OPPO客户的领导和所有协作伙伴的辛苦付出，每一次大型的品牌传播战役，都是多方团队共同辛劳的结果。

感谢现在，每一位与马马也携手走过2018的你们，也期待未来，每一位将要与马马也携手走过2019的你们。

祝福大家，都有一个美妙的奇幻新年。

2019，福，运，爱，发，乐，寿，美，安，慧，Double一下！