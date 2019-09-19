【闽商荣耀】38年匠心守护，金鹿成功入选CCTV《大国品牌》…

11月9日，以“大国品牌 正步走来”为主题的福建金鹿2020年全国经销商年会在泉州金鹿大酒店盛大召开。

会上不仅汇聚了金鹿全国各地的经销商，还邀请到了《大国品牌》总出品人吴纲先生、国家日用杂品协会秘书长夏琳女士、国家家用杀虫用品质量监督检验中心副主任宋艳春女士、农业部评审专家辛正教授，来共同见证金鹿入选CCTV《大国品牌》发布会和金鹿年度新品发布及产品解读。

金鹿入选“大国品牌”发布会

2019年，是新中国成立70周年的重要时刻，也是金鹿成立38周年以来，品牌提升新高度的历史性时刻。

就在不久前，媒管家有幸助推金鹿等知名闽商与腾讯、华为、中国中车等一起获颁70年70品牌的荣誉。

如今，金鹿再次成功入选了央视《大国品牌》，正式成为品牌国家队的一员。荣耀背后，是金鹿日化一直坚守着传统制香匠人的一份初心。

《大国品牌》总出品人吴纲先生 发表演讲 ▼

央视《大国品牌》以“中国品牌·世界共享”为理念，将中国品牌故事传递的文化理念深入中国乃至全球消费者的心里，让每一位消费者真切感受到有情怀、有温度的大国品牌形象。



金鹿“大国品牌”形象宣传片将于春节后，在央视一套与全国观众见面，相信金鹿能够借助在这个“自发光”的栏目，让金鹿品牌影响力走出中国，走向世界。

2020年全国经销商年会

在金鹿集团张华安董事长的指挥下，由营运中心齐唱《金鹿之歌》拉开此次年度盛会的帷幕。

金鹿集团总经理张向荣先生致辞 ▼

张向荣总经理首先向所有到场的来宾们致以诚挚的问候。他表示，2020年对金鹿来说是承上启下关键的一年，习近平总书记在曾主持召开过民营企业座谈会上，充分肯定了我国民营经济的重要地位和作用，强调要大力发展民营经济。这为金鹿创造了新的历史机遇，也对金鹿提出了新的要求和任务。 张总同时表示，在市场竞争激烈的今天，要在群雄当中脱颖而出，依靠自身的力量是远远不够的。所以，金鹿衷心希望能进一步团结和凝聚大家的力量，共同开拓属于金鹿未来的美好前景！

金鹿集团张华安董事长致辞 ▼

张华安董事长随后发表了热情洋溢的致词：回望过去，心潮澎湃；展望未来，豪情满怀！金鹿成立38周年以来，我对企业的长远发展总结了四句话：以产品质量为基础，宣传广告为向导，经营信誉为保证，销售服务为攻势。



2020年将是金鹿的品牌年，张董也借此提出新的战略和建设要求，希望金鹿能够在拥有“大国品牌”的加持后，继续坚守匠心，开拓进取，更上一层楼！

媒管家创始人兼CEO王双奇与金鹿集团总经理张向荣

左起：厦门媒管家文化科技有限公司副总经理 王志贤、金鹿集团总经理 张向荣、《大国品牌》总出品人 吴纲、《大国品牌》制片人 何时宇

金鹿入选CCTV《大国品牌》，由媒管家文化科技有限公司全程代理策划！作为国内领先的媒体资源整合平台、CCTV《大国品牌》福建区域战略合作伙伴，媒管家致力于帮助CCTV《大国品牌》寻找、培育、塑造一批优秀民族品牌，推动“中国造”走向世界。

截至目前，媒管家已成功推动柒牌男装、九牧厨卫、八马茶业、华祥苑、兰迪少儿英语、三棵树等多家闽商企业品牌入选CCTV《大国品牌》。

成为中国传媒行业受人尊重的领跑者，帮助企业和政府更加成功！媒管家团队一直在努力着！