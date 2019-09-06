鬼市夜市跳蚤市场，年轻人着迷的市井新鲜感

「二月二 龙抬头」之后，我们正在筹备第二个独立创意事件，来呈现给那些在我们公号里等待着创意游戏的年轻人们。（龙抬头创意传送门：TICO×公路商店：二月二龙抬头，一起#洗心革面#）

很难说是幸运还是不幸，这个独立创意事件最终转变为一个商业广告项目，虽然他在创意上很难保持原有的独立性——输出我们想要传递的态度和价值，但对于一个商业广告来说，他依然是我们骄傲的产物，因为客户的支持得以很大程度保持创意原本的趣味和调性。

这个创意，我们叫他「午夜集市」。他叫自己——「鬼市」。

“鬼市”从哪里来？



2018年底，我们在北京腊月的寒风中踩点位于北京四方桥“大柳树”的鬼市。

彼时还在为到底做“洗澡创意”还是“鬼市创意”掉头发的我们，在鬼市消费了一个小时以后，还是决定都做。

鬼市上贩卖一切不应该被当做商品的商品

只在夜晚开市出摊

销售商品的人，很难说他是为了钱还是为了玩

鬼市充满了地下感，与其说摊贩们在销售某种商品，不如说他们是在贩卖商品背后的故事，讨价还价尔虞我诈，夜深后集市变得模糊，集市里的人却格外清晰。就是这样一个地方一种气氛，让鬼市的性格异常鲜明。

鬼市是市井的新鲜感、民俗的生命力，虽然他在老北京的眼里不过是上世纪的淘宝天猫。但对于我们这一代人来说，这才是真实的“社交电商”。

因此我们想要把这个陈旧的文化景观重新做给年轻人，让他们获得另一种生活启发，亦或只是一次文化消费。

“午夜集市”从哪里来？

项目的缘故，我们有机会参与到《盗墓笔记II-怒海潜沙&秦岭神树》的宣发中负责针对校园及年轻人群的推广，作为腾讯视频暑期独播的热门剧集，在推广中他更需要一个性感的创意。盗墓笔记系列除了剧情制造的看点，最大的吸引力即是剧中匪夷所思的「奇异生物」和「道具物品」。而这些本就存在于非现实生活中的物品与鬼市上贩卖的奇幻物品拥有同样的气质属性。

除此以外，“盗墓”属于禁用词汇，因此在创意上更需要一个能够“承接盗墓感”的形式，来加强对剧集题材的诠释。

如此看来，「鬼市」再合适不过，虽然做成商业项目有一种割肉的痛感，但能解决商业课题也是另一种愉悦。

「午夜集市」应运而生。

午夜集市主海报

“午夜集市”怎么做？

由于目标人群是校园及年轻用户，同时为了突出《怒海潜沙》的海洋主题属性，「午夜集市」落地中国海洋大学，结合海大传统活动「毕业跳蚤集市」，形式细节上参考「鬼市」进行呈现，通过复刻《怒海潜沙&秦岭集市》中的场景风格，制作了一个“只在深夜才出摊开市”的「校园版鬼市」。

在细节呈现上，我们侧重于突出集市的神秘感，因此在环境布置上刻意减少了灯光的使用，为数不多的光源来源于纸灯笼提供的光线。

集市所形成的街道没有做复杂的路线设计，所有陈列排布将集市塑造成了一个有纵深的直线。在中间通道上空，我们悬挂了很多垂直布条，布条的下摆距离地面1.8m-2m，不规则分布。

这样做的目的是为了增加集市的沉浸感，刻意增加视线障碍，烘托神秘感，体验“翻帘寻物”的探险趣味。

参考北京「鬼市」上人们自备手电在摊位上寻物的方式，我们在「午夜集市」中也将这种方式沿用至现场，为参与者提供定制手电。

在光线黯淡的集市中通过手电为自己的探索行为找到焦点，增加互动体验。

对于「鬼市」创意本身来说，主体并不是品牌方自说自话，而是把贩卖与互动的权利交给普通人。所以，真正的主角是海大的学生们。

集市完全开放，邀请即将毕业的大四学生自行摆摊出售自己不需要的专业书籍、闲置物品，同时在现场分享自己的故事，产生UGC内容，获取周边礼品。

通过学生自主售卖，在许愿牌上写下自己的毕业心愿。以低参与门槛的方式促使更多UGC产生，用于外部传播和情感传达。

除此以外，我们找到了果壳、英雄联盟、青岛海洋馆、青岛出版社共同发起活动，在不同领域的视角下为集市提供更多探险主题展示&贩卖物品。

虽然在创意上，「午夜集市」牺牲了「鬼市」中文化解构的部分，丧失了对于这种文化景观完美呈现的机会，但在创意形式上，却得到了另一种延伸。对于「鬼市」来说也许不是最好的结果，但对于创意来说却是另一种答案。

番外——我们还做了什么？

「午夜集市」虽然是核心创意，但仍然只是整轮传播中的其中一环。

《怒海潜沙&秦岭神树》是一部虚构类探险小说，但剧中很多元素与现实世界中的确存在科学联系，另一方面，我们推广的主要目标是校园及年轻人群，因此我们不想简单的通过炫酷的创意完成吸睛的粗俗目标，更希望可以在传播中增加被“学习”的信息量，传递一些具备实用价值的内容。

因此，我们决定通过「科普」的方式去解读剧中典型元素，为困顿于城市中的Z世代提供“通过影视去探险”的机会。

我们联系到头部海洋类高校，并与不同专业的学生共创「内容海报」，为剧集中的元素做趣味科普。

相比于独立创意更看重态度和观点表述。对于一个商业项目来说，我们更看重的是如何精准传达信息，增加获取信息的趣味程度。通过牺牲创意上的「锐」与「野」来增加目标人群的接受面。

虽然这并不是完全矛盾的，但在我们的能力范围内，这是我们能找到的近似最优解。