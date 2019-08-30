COUNTERFLOW By Li-Ning 推出一支名为《逆光》的短片，以“追本溯源，逆流而上”的精神，为每一个在逆境中坚守自我，逆流而上的独立灵魂喝彩。

我们对目标沟通人群进行观察，得出了由上而下的沟通策略。从击穿目标人群到影响到实际购买人群，从而寻找到销售的突破点，为明年品牌拔高做铺垫。

在洞察目标人群的过程中，冷漠的邻里关系，高昂的社交成本，令网络时代的我们越发的孤独。不仅仅是城市建筑、交通工具、教育模式、日用品等连服饰、妆容的同质化情况都越来越严重。在这样的环境下，我们都渐渐失去表达自我的出口。但却有一群人在逆流而上，做着传播温暖和关爱的“拥抱行动”。逆流而上，逆光而行，正是对这个同质化世界的反抗。我们由此出发，创作“时尚大片”-逆光逐梦，以此TVC表达“COUNTERFLOW”为每一个独立灵魂喝彩的品牌态度。

在TVC开拍之前团队不断头脑风暴推翻了大量的创意设想，历时三周最终确定了整个影片的调性和创意方向：结合产品特性将中国传统文化的意境以及品牌态度融入其中。舞蹈贯穿了不同的场景不同的人物，使影片的动态节点展现出高级的美感。对于场景的选择团队也是极其苛刻，在大量的实地勘景的同时考虑了执行难度拍摄周期、时令等因素，在冰岛、新西兰、北疆、青海等选景地中最终选择了青海翡翠湖来进行拍摄。

片子的执行拍摄将分为青海部分和厦门部分各拍一天。在确定了演员服装搭配和舞蹈动作之后，青海之行的人员确定为摄像师一名 导演一名 摄影助理两名 航拍飞行手一名。厦门部分摄像师一名 导演一名 摄影助理三名 灯光师一名 灯光助理三名 制片一名 航拍飞行手一名。

7月29团队一行飞到青海，7月30号来驱车到了翡翠湖，开始根据脚本精心复景，在两天的布景完成之后团队确定8月1号进行拍摄。8月1号团队先行拍摄了攀登雪山的部分，紧接着拍摄了盐湖舞蹈，最后在日落前夕众人完成了走向时间装置的结尾镜头。由于做了很充足的准备，总体下来还算顺利。

厦门部分的拍摄，在前期的商讨中场景确定是天台、竹林、室内儿童房及一个完全密封的白房子。为了营造真实正确的比例及氛围团队花重金实景搭建了白色房子并没有用到后期的技术。最后天台部分的拍摄难点是在于钢化玻璃那几个镜头，与其说难点还不如说考验玻璃的硬度 ，在玻璃场景拍摄完之后厦门的拍摄也顺利完成。

在后期制作阶段，我们对配音的音色质感进行了严格的筛选，从剪辑和配乐上对视频整体的节奏做了深度的调整，以其更贴近片子调性。