美的×单向空间开了家「食色文学餐厅」，把世界名著做成了菜

10月26日，在杭州单向空间书店，突然出现了一家文学餐厅，引得杭城各路文艺吃货纷纷前来打卡。

原来，美的生活小家电和单向空间联名，开了一家快闪店“食色文学餐厅”，和懂生活的人们一起品尝文学，阅读美食。

这是继“菜市场经济学”之后，杭州蛋壳呈现给创意界的又一道人文热菜。

只存在6小时的食色现场

营业中的餐厅现场，满满的文学料理区，道出了文学和美食之间古往今来的羁绊，文学氛围十足。超有颜值的文学料理台，开机便能料理万卷书~





可以吃的世界名著

食色文学餐厅选取了三本经典作品创造了三道文学料理：《百年孤独》、《麦田里的守望者》和《浪食记》，它们均由美的生活小家电一键烹饪而成。

拍照打卡即可领取一张食色专属小票，品尝到相应的文学料理。





可以饮的单向历

用美的破壁机打造的纯黑色养生饮品“今日宜饮墨汁”，让现场食客，真真正正“涨知识”。





“特别食客”作家桑格格和王恺对谈

两位老师聊的正是食色IP所倡导的，太多网红打卡、必吃排行榜，打开外卖app都是大同小异的食物，要勇于逃离开这些规定体系，用我们自己的方式，亲自感受生活的味道。

蛋壳洞察：生活的仪式感，其实是一种被暂时压抑的刚需。



在这个时代，爆款和流量主导了我们的感官，外卖、网红店、打卡照……构成了我们的食物谱系，在生活里，生活却没有了。

但每个人仍然在心底，渴望着生活真正的样子——读一本喜欢的书，看一部触动心绪的电影，吃一顿亲手做的饭……

蛋壳认为：你料理食物的方式，就是你料理生活的方式。

用文学的方式打开美食，用美食的方式料理文学。

食色是美的生活小家电的IP，主张人们通过科技解放自我“有时间去生活”，过上更有仪式感的日子，一起找到美好生活方法论。

阅读，是我们在纸间世界的好奇探索；书店，便是精神世界的仪式感。

当日常感遇到仪式感，当人间烟火，撞进阳春白雪，文学餐厅的念头就这样出现。我们相信，能容纳心灵的地方，一定放得下生活。





主题海报

你料理食物的方式

就是你料理生活的方式







预热海报

01



文学是我们的柴米油盐

而这道孤独却有肉的口感

02

守望在麦田里的人早已老去

守在美食前的人永远年轻

03

流浪的起点是文字

流浪的终点是胃

一本活色生香的《食色志》

《食色志：文学盛宴》，与线下的文学餐厅呼应，分享更多精彩的生活智慧，是人们手边的生活导师。

扫描二维码，观看食色志

（数英App用户需点击放大二维码后，长按识别）



文艺、美食大V助力

活动期间，单向在杭州、作家桑格格、王恺及美食作家“神婆爱吃”，美食漫画家“莲小兔”等大号强推，网红博主同步淘宝直播，让人们隔空体验“食色文学餐厅”的美味诱惑。

用品牌的思维思考，如何运营一个IP？

作为一个品牌热店，蛋壳要做的不是3分钟的爆款创意，我们思考的是品牌长线的生长力。 我们把食色IP和生活仪式感挂钩，让它从此有可被感知的品牌性格。

让IP在持续曝光的过程中，让消费者形成对IP的清晰认知：食色=生活的仪式感。接下来，蛋壳还会不断创造有趣的内容，让食色跨界“搞事情”，让食色更出色。