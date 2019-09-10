【小侠手书】谨此作品，缅怀黄家驹

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记得高二那年，那个盛夏的六月。



我在校外的音响店匆匆买下一盒磁带，封面赫然写着《Beyond：真的爱你》。当时，不知道Beyond是谁，更不知黄家驹是谁。

只是，被这个封面所吸引。回到家，打开随身听，一放磁带。顿时，我被里面的每一首歌曲深深地打动，反复循环地听了一遍又一遍，直到高考那一天！

从高二到高三，那时因为学业比较紧张，也没太多时间去关注或了解黄家驹是谁，Beyond又是谁……



两年后，我上大学了。



记得开学后的一天，我来到了南昌市中心的新华书店。走进书店那一刻，感觉自己是小鱼游进了大海，知识的海洋让我兴奋不已。

我意犹未尽地着着自己喜欢的书，突然在书架上看到一本书，封面上写着《香港乐坛：英年早逝的十大巨星》。我有点好奇，于是轻轻的翻开此书，读到后面一个名字瞬间打开了我的记忆闸门，如电影般重新回放到我的脑海。是的，这个名字就是—黄家驹。读完文章，我的心里泪流不已。那一刻，我才知道其实黄家驹已经逝去的十多年。也是在那个盛夏的六月，1993年，日本东京。



现在，我长大了。



只要一有空，我会在Kugoo里听着他们的歌。每当受到人生的坎坷或挫折，心情比较压抑或痛苦时，我会想起他们的歌。

也会怕有一天会跌倒，背弃了理想，谁人都可以，哪会怕有一天只你共我。



愿Beyond没有死去，他们的音乐不死， Beyond精神永存！



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