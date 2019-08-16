饿了么蓝骑士节推出特别版TVC：奋斗即不凡，呈现他们的真实故事

原标题：饿了么 | 奋斗即不凡——楼宇间穿梭的蓝衣骑士

他们穿梭在城市的大街小巷，从清晨到午夜从不停歇，一直都是街头的一道蓝色风景线。他们将速度放在脚下，将温度传递到每一位顾客手中，他们就是蜂鸟蓝骑士。

对于此次的1217蓝骑士节，我们深入洞察了客户的情感诉求，TVC内容从蜂鸟蓝骑士角度出发，让更多的受众感受到我们点的每一份外卖背后的温度，每一顿饭都值得尊敬。

如何将平日常见的蓝骑士更加立体的呈现出来？

我们邀请了真实的蓝骑士参与到我们的拍摄中来，将他们的工作与生活真实的呈现出来。

穿梭在楼宇街道的身影

他们追求的温暖

努力，女骑士同样可以

“奋斗即不凡”，为了体现出我们这次的主题，两支TVC内容分为福利版和抒情版两个角度。

福利版TVC内容我们将骑士日常工作状态更加真实的呈现给观众。

从街头巷尾到楼宇住处，在能够找到共鸣的生活场景中，加入能够产生共鸣的走心独白，映射出每一个在城市里奋斗的人的内心情感。

抒情版TVC内容让骑士面对镜头通过访谈式的内容引导，让他们讲述自己的工作感受，将平时没有机会表达的想法和感受通过视频直观的呈现给受众，让更多的蓝骑士有认同感和归属感，展现出蓝骑士更多的温度。

同时配合TVC主题，打造蓝骑士硬照系列海报，通过有辨识度的制服和骑心手势，加深受众对蓝骑士的认知，烘托出蓝骑士高大形象与工作使命感，提升社会认同。







在年末返乡进入高潮之际，很多在大城市打拼的人，都不能和家人团聚，在这样一个时间点我们通过打造暖心的广告创意，体现出蓝骑士的速度、温度、高度，击中受众内心柔软的点，也吸引了更多有相同想法的人加入蓝骑士，这就是蓝骑士节存在的最好的意义。

Client – 饿了么

Creative Agency – 友之 Oyoozo

Project Director – 茶客

Group Head – 小萌

Copywriter – 白果

Designer – 柳若天