很多人把麦当劳看作是垃圾食品,却无法割舍高热量美食带来的快感。因此,不少消费者在麦当劳饱餐一顿后都会有深深的罪恶感。芬兰麦当劳洞察到了消费者这一“别扭”的情绪,发布了系列视频《For those,who don’t eat at McDonald’s(致不在麦当劳餐厅内就餐的人)》,以悬疑视频的风格展现了这一社会现象,顺便宣传了麦当劳的24小时外送服务。

For those, who don’t eat at McDonald’s