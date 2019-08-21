知乎2019年度回顾视频：感谢一切难题！

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2019，该如何回顾这一年？或许，一言「难」尽。

知乎试图用 3 分钟定格关于它的记忆，关于「难」，也关于「不畏难」。好让这 365 个被万种情绪浸泡的时日，得以隽永。

知乎 2019 年度回顾视频
感谢一切难题！

那些猝不及防的「失去」；那些事与愿违的「来临」；那些旷日持久的「挣扎」，难？

崔雪莉确认身亡，事情的真相如何？

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巴黎圣母院突发火灾将产生怎样的影响？

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成人的世界哪有容易？如果棋逢对手那就拼上一场，因为「胜利一定是我们的」。

极限生存的假设成为现实，科技自立意味什么？

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有些抵达难免迂回，有些风暴需要冲破。因为身处黑暗时「你往前走 我在后面 别害怕」，因为「不如坦坦荡荡 历遍风和浪」。

如何评价电影《少年的你》？

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如何评价影视剧《陈情令》？

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直面遗憾，用它练就强悍。因为正义不是如履薄冰，是如影随形。拥抱伤痛，用它兑换荣耀。因为苦尽之后，「我们是冠军」。

孙杨听证会于 11 月 15 日举行，透露了哪些信息？

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如何看待 FPX 3:0 击败 G2，中国战队再夺 S 赛冠军？

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中国女排第十次夺取世界冠军，你有什么想说的？

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感谢一切难题，让答案来的更有份量。我们共经风雨也一同见证这盛世。

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这是路遇荆棘却用「奇迹」披荆斩棘的十年，我们也终要去创造下一个十年的来日可期。知者无畏，知难而上。

你好，2020 。你好，下一个十年。

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