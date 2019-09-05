当家具跨界时尚，当沙发成为模特，会发生什么？

说到芝华仕，大多数爱喝酒的用户可能会联想到芝华士酒，而喜欢瘫软躺在沙发上发呆的用户，一定对“CHEERS芝华仕头等舱沙发”有一定的了解。



如今用户需求越来越大，除了飞机头等舱外，地铁也加入了商务舱，“座椅”也成为了一种“座驾”，象征着另一种意义上的消费升级。所以此时此刻，芝华仕根据人体五大需求——用电脑、看电视、听音乐、阅读和休息，结合推出了CHEERS芝华仕头等舱沙发。电动调节、头层牛皮、USB充电和多个舒适角度调节等等优点，都使芝华仕头等舱沙发成为用户心中的沙发品牌首选。

在这个飞速发展的社会里，年轻人所面临的巨大生活压力，996青年更成为无数加班狗，在这样紧迫的压力下，芝华仕号召广大青年群体在适当的时候瘫一瘫，即使是在有限的空间和时间下，也要采用一切办法使自己舒适起来。空洞的眼神，葛优瘫的姿态，随性的小碎花衬衫，这些独有的最真实的灵魂状态才是真正的时髦。

于是这一次，芝华仕携手聚划算在长沙华谊兄弟电影小镇，家居跨界时尚，再融合当地风景，举办了全球首场沙发时尚大秀——时髦瘫。

模特是谁也没想到的，头等舱沙发本发

芝华仕本次推广于5月8日开始，利用影视帐号与多个泛娱乐流量KOL，产出悬疑短剧式的TVC与官方TVC，借助引导用户点击淘宝搜索“时髦瘫”，将展会现场以最直观的视频形式传达到更多用户视野里，为接下来芝华仕的淘宝直播预热导流，并获得最大的曝光。

随后邀请当下正红泛娱乐KOL@刘一杭三三、教育KOL@MrYang杨家成、Vlog KOL@草图君 @陳偉LeonChan和游戏KOL@蛋蛋解说 提前到达时大秀现场进行网红打卡，发布预告微博与活动邀请函，吸引粉丝关注本次时髦瘫大秀。

@刘一杭三三 用Vlog形式叙述自己第一次被时尚大秀邀请，记录在时髦瘫的“瘫文化极限体验区”的每一瞬间，完美植入产品信息及特点，达到自发式安利用户的效果。

@草图君 发布时髦瘫Vlog，与@刘一杭三三 不同的是，@草图君 记录的是大秀的台前幕后，从个人生活化视角呈现品牌线下活动的体验内容，与粉丝建立共情，进而增加转化。

@陳偉LeonChan 携手神秘嘉宾Ninepercent人气成员小鬼，体验芝华仕2019时髦瘫春夏大秀。作为技术型Vlog KOL，@陳偉LeonChan 画面丰富，镜头多变，运用多种拍摄设备，生动演绎了当代青年在996重压下的生活状态。

芝华仕头等舱沙发邀请了两位人气KOL@蛋蛋解说 与 @MrYang杨家成 于淘宝进行现场淘宝直播，再度引流。

活动结束后，将活动现场内容制作成易于传播的GIF，用于二次传播，用表情包的形式融入活动信息，推动深入至潜在粉丝中。

@草图君 发布沙发秀上的快问快答，征集粉丝问题，并向小鬼提出，帮助粉丝快速了解明星日常，借助粉丝产出大量ugc，为#时髦瘫#话题热度加持。

最后以网媒类官方通稿收尾，将活动现场进行一次完整的复盘，制作成新闻PR稿件，为沙发品牌在时尚界做强有力的背书。同时梳理成案例进行传播，全方位的将信息传递给目标消费者。

此次传播成功将“时髦瘫”理念深入至用户内心，不仅吸取了将近千万级别的阅读量，更是通过用户源源不断的UGC将曝光推至最大化！芝华仕沙发从此走上了跨界之路。