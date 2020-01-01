与”碧耀”CP一起夏日5G“浪”起来

烈日炎炎的夏天过去，停留在盛夏的故事依旧精彩

2020的夏天，荣耀和雪碧合体玩起了冲浪嘉年华，

什么样的冲浪才够酷？

荣耀30S与雪碧用一场跨界营销告诉你

让我们一起回到那个“浪”气十足的夏天

雪碧搭载5G真香 揭盖定格夏日潮酷态度

玩滑板不惧上千次的跌倒，打篮球不惧对手的质疑，登山不惧新路线。伴随荣耀5G手机上市，荣耀用一组年轻人态度海报霸屏定调，唤起年轻人敢于突破，勇于探索的情感共鸣，开启雪碧跨界，全民5G之旅。

不仅如此，五一期间，荣耀30S与雪碧还联合推出“夏日限定礼盒”，用户参与线上渠道购机即有机会获得这一精美礼盒，属于潮酷年轻人诚意满满的夏日清凉福利让人爱不释手。

为了更大的激发年轻消费群体的参与热情，荣耀30S和雪碧还推出定制罐揭盖抽奖荣耀30S活动。在线上留言说出荣耀30S最戳你的那一点，并晒出同款揭盖成果，就有机会获得各种限量周边。

打造网红新据点 潮酷新人不来体验一下

荣耀30S和雪碧还在体验店搞起了直播活动，共同打造了一个潮流雪碧墙，将这场颇年轻化思维的跨界合作的影响力延伸到了线下消费场景中，给消费者提供了一个更好玩、更潮酷的深度沉浸体验。

擅于跟年轻人一起互动的荣耀30S和雪碧联合开发了“荣耀5G冲浪”小游戏，全民一起冲浪赢奖品，将线下打卡点覆盖到更多不同的年轻消费人群。

荣耀30S与雪碧通过线上线下一系列年轻化打法，在满足年轻人追求自我个性表达的核心诉求下，成功传递出品牌精神和价值观，实现了1+1＞2的跨界效果。

荣耀×雪碧的这场跨界够酷够惊喜，这个夏天，你有和“碧耀”CP一起5G冲浪吗？