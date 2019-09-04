广州银行信用卡：没有什么是一张饭卡解决不了的！

鲁迅说过：“人类的悲欢并不相通。” 但在我们看来，人类的悲欢是相通的， 高兴了要吃，悲伤了要吃； 成功了要吃，失败了要吃； 上班时要吃，下班时要吃； 约会时要吃，分手时要吃…… 吃，贯穿了人类的悲欢。

广州银行针对吃饭这件大事，推出2张饭卡（信用卡），只要在饭点刷卡吃饭消费，就有各种优惠让消费者吃饭无忧。 靠谱的无形广告，为广州银行饭卡上市创作了2条视频，抓住年轻人吃饭时的两大痛点进行沟通：

1、今天中午吃什么？

饭点到了

难的不是吃什么

而是吃什么都要划算

“今天中午吃什么？”相信小姐姐们一定被同事问过这个世界难题。

中午吃什么，除了选择多，关键要吃得好……划算，省下的钱当做看李佳琪直播的资本，真香。

2．女朋友说“随便”怎么办？

饭点到了

不怕她口味善变

就怕她说随便

每次女朋友说“随便“，小哥哥们有没有慌得一批？

连视频里的“广州陈伟霆”都被难倒了。不慌，有了广州银行饭卡，再多“随便”都不是送命题。

按照国际惯例，此处应有剧照：

广州银行饭卡视频，已在视频网站和户外媒体同步上线，饭点就要刷饭卡，你记到了吗？

来都来了，办张饭卡再走呗~

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