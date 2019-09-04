REALL短片季《时间贷》——“时间就是金钱，没有谁比我了解…

2019是中国科幻电影最热的一年。

从新中国成立之前，现象级的科幻题材电影《六十年后上海滩》，再到今年直冲中国电影票房榜首的《流浪地球》对中国科幻的重启。时隔多年，重新唤起国人对科幻片的信心。

中国对科幻片的追求从未停止，而第二次探索，刚刚起程。

相对于美式科幻的视觉冲击，中式的留给人们的，更多是对于现实的思考。

在REALL中，短片《时间贷》便是如此，一部十五万拍出的科幻短片，重塑时间价值，带给人们关于时间更深刻的思考。

“时间就是金钱”这句话我们小时候都听过，

可该怎么用时间交换金钱从没有人告诉过我们。

如果有一款可以轻松一键“买卖时间”的APP，你会愿意卖掉自己的时间吗？

关于时间，你理解它的方式，就是它回馈你的方式。

“时间就是金钱，没人比我了解的更深刻”

出租屋。

一位浮躁、怀揣着漫画梦想的外送员刘儒。

一本手绘却被拒稿多次的画本。

一次偶然中，他发现了时间贷APP，决心直接卖掉时间赚取未来的人生机会。

然而他却不知，上天早已在暗中为这份“礼物”标好了价格。

“时间贷”是一款可以通过自己的时间，来交换金钱的app软件。

在这种荒诞的功能之下，更讽刺人的是，在购买时间的人眼里，每份价值都是明码标价的。

对于无业的刘儒来说，他的时间价值，只值每小时十三元。

在故事的最后，“漫画家”成功地出版了自己的漫画，但故事却未能圆满。

抄袭、无人问津……

原来，用十年时间来交换金钱，失去的永远比得到的更多。

关于时间，所有的答案，都藏在了短片最后那句旁白里：“时间里还蕴藏着无限的可能性”。

用时间换金钱，当“老题材”碰上新方式

无论是技术制作，还是故事线设计，《时间贷》无疑都为我们带了很大的惊喜。

大部分的科幻题材常常会建立于未来时空、高科技的基础上，离当下现实生活都比较远。但当主角“外送员”刘儒的设定出现时，一个满身迷茫和焦躁的少年，我们都知道这不仅是刘儒的故事，也是我们的故事。

在这个时代，无论是外卖员、跑腿代购用自己的时间劳务换取报酬，还是每一个活在当下的我们，其实都在用属于自己的方式，以时间换取金钱。

《时间贷》用它的方式深刻地呈现给我们一个老道理：认真地对待当下，一脚一步，时间会给我们最好的答案。

作为软科幻影片，《时间贷》意义也不止于此，它用其特殊的方式揭露、放大着这个时代，关于人和时间、时间和金钱之间的矛盾冲击点。

更好地讲故事，这或许也是科幻片本身最大的魅力。

在REALL平台上，有剧情、动漫、爱情各种各样的题材。《时间贷》融合了人性、科幻、社会议题等元素，迸发出了更多的可能性，让不同的人看到了不一样的“风景”。我们期待着，未来在REALL上可以看到更多的科幻内容。

或许还是会有人说，中国的科幻路还很远。

但我们相信，未来，好的科幻，不再是拼时长，拼资金。

它拼的，将是制作团队对科幻题材的理解和对人性情感的洞察。以及，向这个世界持续发问的勇气和深挖创意内容的决心。 记得在《流浪地球》中有一句话：“无论最终结果将人类历史导向何处，我们决定，选择希望。”

这句话，送给每一个这个时代迷惘当下的人，同时也送给正在前行的中国科幻。