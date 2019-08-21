老板电器新年TVC：年夜饭，爸爸带着“锅”来了

来源：老板电器

坐在家庭饭桌上的你，相信一定能体会，有一种瘦叫“爸妈觉得你太瘦了”，非得山珍海味阿胶党参，变着法地给我们补充营养。我们想的却是“过年又要胖三斤”，大鱼大肉搭配消食清粥，一边油腻一边减肥；

有一种好叫“爸妈觉得为你好”，春节饭桌就是每年实时上演的吐槽大会，只想两眼一闭两耳一蒙，做一个没有感情的吃饭机器；

有一种干净叫“爸妈觉得自己亲自动手洗才干净”，洗碗机这种造福人类、解放双手的骨灰级神器，在他们眼里却是不靠谱的东西？

好不容易放个长假，一家人聚在一起吃饭，还要“智斗父母”、“巧妙斡旋”，“表现德智体美”，这个局到底要怎样变得轻松有趣？

老爸带着“锅”来了

新年将至，家家户户都开始为年夜饭做准备。爸爸老郭特地背起了他的铁锅向女儿家出发，想为女儿做一顿年夜饭，路途遥远，背锅艰辛。女儿却不能理解爸爸为什么要带着一口沾满油渍的锅过来。

之后，正准备一展身手的老郭发现女儿将自己带来的锅清洗了一番，这根导火线，彻底激化了女儿和爸爸的矛盾。女儿不明白，这口锅里承载了一家人相聚饮食的回忆和父亲想为自己炒出地道味道的执着。

老郭则与大多数的中国式父母一样，不擅表达，保持缄默，将心意埋藏于心底。最后两个人都因为误解和内心的坚持，只能不欢而散。

未说出口的爱

这时一本“年夜饭菜单”引起了女儿的注意，妈妈将爸爸隐藏在菜单里的爱告诉了女儿。

原来老郭一直关注着女儿的朋友圈，默默将女儿喜欢的菜记录下来，钻研这些菜的做法。无数次失败又无数次重来。

老郭拿出了考厨师证书一般的努力，只为给女儿做一道好菜。这个瞬间，女儿开始理解爸爸所做的一切。

用“锅”炒出团圆味道

厨房开始传来一阵阵欢声笑语，一家人忙碌穿梭，父亲炒着菜，女儿在旁打着下手。充足的火力爆炒出了道道美味，油烟飘散不再成为饭局的困扰。

新故事 新厨房

厨房的温度就是家的温度，爸妈将爱倾注其中，一点一滴凝聚的都是他们的关心。

在油烟缭绕的厨房里咳嗽不断，却还在为我们的健康精心烹调菜肴；

面对着组局后成堆的碗筷和难洗的锅盘，虽然口上嫌弃却依然揽下所有的清洗；高温烹煮难免被蒸汽所伤，却从未向我们抱怨……

和爸妈一样，成为大人后的我们，也期待着将关心渗透进最普通、最平凡的一日三餐，终结那些从小时候就一直存在着的老厨房问题，给予父母与我们健康舒适的烹饪环境。

家宴是每个中国家庭心里的团圆情怀，它有百种味道，但没有爱便会瞬间索然无味。

新的一年，用爱相聚，用心组局，把厨房难题都留给老板电器，将爱留给你的家人。让每道佳肴都有家独特味道，每次团圆都值得铭记。