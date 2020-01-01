博朗×王昱珩：从自然中获取灵感，感受细节之美

原标题：美的细节

“究竟什么才是好的设计？”，“鬼才之眼”王昱珩不禁发问道。

好的设计，往往深藏于大自然的鬼斧神工之中。每一处精妙的细节都是一个杰作。

蜻蜓的翅膀进化出几近完美的结构，虽然纤薄，却能自如适应飞行中变化的压力。它高超的飞行技巧的奥秘便隐藏于此。

博朗从中汲取灵感，通过王昱珩的第一视角带受众发现博朗产品背后不为人知的故事——蜻蜓仿生学设计概念。

从大自然的鬼斧神工中获得灵感，并转化为精美的创作，每一处细微的设计虽然微小，但也都有它存在的意义。就如蜻蜓美妙的翅膀包含了精巧的结构，亦是博朗剃须刀严谨设计的细枝末节。

刀网薄如蝉翼，却无惧剃须时的不同阻力，打造利落舒适的剃须体验。

整部影片通过“水哥”王昱珩把博朗刀网上复杂的沃罗诺伊多边形结构设计转变成一个关于蜻蜓翅膀的进化故事，通过层层推进的情节和易于理解的语言，让观众更直观地去感受什么是好的设计，以及理解博朗的品牌理念——精智美学， 同时不禁让人感叹大自然创造力所带来的震撼。

从灵感来源到再次创作，该片揭示了每个看似简约的部件背后复杂而精细的设计环节，好的设计是不断学习自然并运用到细节中去。这则campaign通过层层推进的情节和易于理解的消费者语言，向受众展示品牌极具内涵、设计感与精细品质共存的品牌形象。