OLAY 618×刘诗诗×任嘉伦：原来OLAY才是隐藏的游戏大厂！

追逐年轻的路上，OLAY一直是风向。618大促之际，如何在 “OLAY time to PLAY”的主题下，和年轻90后锁在一起的同时，又能在social端疯狂吸睛？

生活中，每个人都是大玩家。面对以上命题，我们给出了简单又纯粹的答案——牵手两位顶流艺人，与年轻人一起玩！游！戏！

玩什么？怎么玩？思绪卡顿的时候，我们在产品里找到了灵感：能“吞噬”黑斑的淡斑小白瓶、能“防御”UV的小白伞、能“消除”皱纹的超A眼霜……从产品属性出发，关于游戏的妙趣场景不时在脑海闪现。如果把产品功能变成游戏里buff一样的存在呢？当然YES，OK!

OLAY全明星×OLAY系列单品×游戏感场景，很young，也很boom！





快来！爱豆喊你打游戏啦！

一次看不过瘾？下面，放慢动作，再次感受——





1、刘诗诗×OLAY空气霜

满满的胶原蛋白，不服你和空气霜碰一碰？诗诗本仙，在线飞天～

2、任嘉伦×OLAY小白瓶

OLAY淡斑小白瓶、OLAY光感小白瓶双管齐下，吃掉黑斑，亮白发光！嘉伦认真开飞船的样子，真的超帅～

3、刘诗诗×OLAY超A眼霜

超A眼霜slay全场，一瓶K.O.三大眼纹！转眼画风突变，甜甜的诗诗也有攻气十足的一面！

4、任嘉伦×OLAY小白伞

紫外防具小白伞，一路carry，无伤通关！up up up！嘉伦的肌肤防御值上升了！

没完！平面海报也超有Feel！

配套创意海报，系列三连，一次奉上。

艺人游戏系列

艺人硬广系列

纯产品系列

玩大了！不同平台也能玩出水花！

官博15s悬念预告，为天猫旗舰店引流预热

大片站内首映，品牌花式宠粉送618福利

诗诗、嘉伦还有5秒到达战场！

短小精悍的抖音Topview，覆盖泛娱乐化人群





下面！是小结和花絮放送时间！

本轮618 campaign，OLAY从年轻人喜闻乐见的游戏感场景切入，不仅触碰到了更多90后的G点，也在品牌年轻化的路上迈出了一大步。区别于传统的“我说你听”的产品功能硬广，OLAY选择了一种可看性更高的形式，趣味化演绎功能卖点。

明星爱豆的巧妙运用，也无形中为整一波618大促加分带量。诗诗、嘉伦化身618首席玩家，真正融入到这一巨大的游戏秀场。避免过多薅羊毛的利益导向，只想把快乐通过“玩”的纯粹，亲自分享给每一位粉丝。

从brief到项目上线，创意在大半年的时间中历经多次打磨和共创。在这里，为每一位坚持的团队小伙伴点赞！同时，十分感谢开放又专业的OLAY客户，给予了我们非常大的创作空间与信任支持。

Btw，再小小地透露一下，诗诗、嘉伦的业务水平太能打了！拍摄现场非常敬业，配合度高、演技好，带领全组提前收工，也有了这次完美的演绎呈现。

这个618，你也快和OLAY一起time to PLAY吧～