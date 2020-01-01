鲁花X潘虎丨再见 低美感社会

作品名称：小磨芝麻香油
品牌持有：山东鲁花集团有限公司
原创设计师：潘虎 Tiger Pan
执行设计师：迟谦 Qian Chi
上世纪80年代的中国，物资贫乏而珍贵，人们习惯用报纸打包食品，这是我们创作这一款产品的灵感来源。作为中国的传统特产，小磨香油的历史已逾千年之久，鲁花小磨芝麻香油恪守传统石磨技艺，，比普通香油产量更小，但更加香气扑鼻。
我们把这款产品的瓶型设计成一个正圆柱形，而把瓶标设计成报纸的形态，以报纸卷成的瓶型，很自然地勾起人们童年回忆的同时，更希望能传达产品本身的珍稀。
平面设计上亦遵从了一以贯之的设计原则，复原了中华街头老字号的平面设计方式，将产品或者品牌名以尽可能简单且直接的方式，传递给消费者以优质的品牌信誉度和产品信赖感。细节上更考虑工业生产中，瓶标不能360°全包裹，我们借鉴中国杆秤的形态，将刻度设计在背标，不仅让消费者可以随时看到产品余量，更强化产品的高品质。
一瓶芝麻香油
开启粮油包装革命
童年是小时候
副食店里的油盐酱醋茶
我们帮妈妈跑过腿
记忆停在大缸、长柄勺、漏斗
踮起脚尖的人儿在柜台露出半个头
眨着眼睛说“叔叔，打瓶香油”
在成年之后
童年记忆里的画面已经一去不复返
副食店成了过去岁月的代表符号
而那瓶香油
却承载着关于童年的味道
升级大众审美
从影响周边开始
我们通过设计的颠覆
向大众传递包装美学的力量
当身边所有事物都是美丽的时候
世界才是美丽的
上世纪80年代的中国
物资贫乏而珍贵
人们习惯用报纸打包食品
这是我们创作小磨芝麻香油的灵感来源
经典的红黑搭配复古雅致
点缀少量印金工艺
加强了产品包装的精致感
运用现代表达方式
让古老的元素再次散发新的魅力
传递出小磨芝麻香油的纯粹与正宗
设计师把瓶标设计成报纸的形式
把这款产品的瓶型设计成一个正圆柱形
以报纸卷成的瓶型
很自然地勾起人们童年回忆的同时
更希望能传达产品本身具有的传统工艺
经典的红黑搭配复古雅致
点缀少量印金工艺
加强了产品包装的精致感
运用现代表达方式
让古老的元素再次散发新的魅力
传递出小磨芝麻香油的纯粹与正宗