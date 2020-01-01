鲁花X潘虎丨再见 低美感社会

作品名称：小磨芝麻香油

品牌持有：山东鲁花集团有限公司

原创设计师：潘虎 Tiger Pan

执行设计师：迟谦 Qian Chi

上世纪80年代的中国，物资贫乏而珍贵，人们习惯用报纸打包食品，这是我们创作这一款产品的灵感来源。作为中国的传统特产，小磨香油的历史已逾千年之久，鲁花小磨芝麻香油恪守传统石磨技艺，，比普通香油产量更小，但更加香气扑鼻。

我们把这款产品的瓶型设计成一个正圆柱形，而把瓶标设计成报纸的形态，以报纸卷成的瓶型，很自然地勾起人们童年回忆的同时，更希望能传达产品本身的珍稀。

平面设计上亦遵从了一以贯之的设计原则，复原了中华街头老字号的平面设计方式，将产品或者品牌名以尽可能简单且直接的方式，传递给消费者以优质的品牌信誉度和产品信赖感。细节上更考虑工业生产中，瓶标不能360°全包裹，我们借鉴中国杆秤的形态，将刻度设计在背标，不仅让消费者可以随时看到产品余量，更强化产品的高品质。